Относитесь серьезно ко всем делам, за которые сегодня беретесь. Можно отлично справиться со сложными задачами. Но решение не найдется само собой, вам придется потрудиться. При этом сосредоточиться довольно сложно. Отвлекают и посторонние мысли, и какие-то мелкие, не самые срочные задачи, пишет Дворец.
Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака
Вторая половина дня радует приятными встречами, дает возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Это хорошее время для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вероятны романтические сюрпризы.
Овен
Начало дня проходит очень плодотворно. Это время, когда можно справиться с несколькими делами сразу: вы ничего не забываете, не упускаете из виду. Есть шанс найти ответы на непростые вопросы, завершить дела, прежде отнявшие немало сил. Возможны удачные совпадения. Вы пользуетесь ими, чтобы исполнить свои давние желания. Вторая половина дня – отличное время для встреч с людьми, по которым вы соскучились. Повод искать не надо: они будут рады увидеться. Вероятны неожиданные подарки, знаки внимания. Романтическое свидание пройдет исключительно приятно, подарит массу позитивных эмоций.
Телец
В первой половине дня будет много разговоров. Даже ссоры не исключены. Других они могли бы отвлечь от дел, а вы со всем отлично справляетесь, не допускаете ошибок, ничего не упускаете из виду. Удается завершить то, что было начато давным-давно, и результат вас радует. Вторая половина дня – время, когда открываются новые горизонты, появляются планы, которые хочется осуществить как можно скорее. Это отличный момент для встречи с теми, с кем вы долго пытались наладить отношения. На этот раз все получится. Вечер подходит для покупок. Даже незапланированные приобретения оказываются удачными.
Близнецы
Яркий, насыщенный, плодотворный день. Можно справиться с тем, что долго не получалось. Вам во многом помогают давние знакомые. Приятно, что их даже просить об этом не нужно. День подходит для того, чтобы поговорить о будущем, обсудить планы. Вы понимаете, как можно достичь давно поставленных целей. Первая половина дня подходит для привычных, хорошо знакомых дел. Вторая приносит смелые идеи. На многие вещи, казавшиеся привычными, вы в это время взглянете по-новому. Если вы захотите что-то изменить, близкие охотно вас поддержат.
Рак
Нужно успеть многое. Понимая это, вы стараетесь не тратить время напрасно, каждую минуту проводить с пользой. Но это не всегда удается. Не переживайте, если что-то идет не по плану. Звезды на вашей стороне, и в конце концов все сложится удачно. Сегодня вы более чувствительны и ранимы, чем обычно, и порой остро реагируете на то, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто вас понимает, поддерживает и радует. Именно благодаря общению с такими людьми настроение улучшается.
Лев
День полон забот. Скорее всего, в первой его половине вам придется заниматься чужими делами, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Это непросто, но вы отлично справляетесь. Часто помогает опыт, полученный давным-давно. Можно вернуться к старыми идеям, обдумать их еще раз. Возможно, сейчас вы поймете, как осуществить задуманное. В первой половине дня можно действовать по плану. А вот во второй будьте готовы импровизировать, придумывать что-то новое. Вероятны неожиданные известия издалека. Вы будете им очень рады. Вечер отлично подходит для встреч в неформальной обстановке.
Дева
Благоприятный день с точки зрения общения. Вы легко находите подход к очень разным людям, часто даже новых знакомых понимаете с полуслова. Удается подружиться с теми, с кем отношения прежде складывались напряженно. Может выясниться, что дело было в простом недопонимании. Возможны денежные поступления, в том числе неожиданные или превосходящие ваши ожидания. Не спешите тратить полученное: чуть позже вы поймете, как использовать эту сумму. Вероятны неожиданные предложения. Ваша жизнь может сильно измениться, если вы ответите на них согласием.
Весы
В начале дня возможны разногласия и споры. Трудно будет договориться с кем-то о совместных действиях. Даже давние знакомые не всегда понимают вас правильно, поэтому трудно избежать напряженных моментов. Но вы находите способ сгладить острые углы, избежать серьезных конфликтов. Вторая половина дня приносит удачные совпадения и хорошие новости. Это время, когда легко принимать решения. Интуиция подсказывает, как лучше действовать, и вы к ней прислушиваетесь. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также выгодные сделки.
Скорпион
День, когда легко придумать что-то новое, найти ответ на важные вопросы, решить проблемы, которые долго портили всем жизнь. Ваши идеи необычны, и именно поэтому очень нравятся окружающим. Многие предлагают помощь; интуиция помогает вам выбрать самых надежных союзников. Стоит быть осторожнее с деньгами. Это неплохой день для покупок, но с выбором лучше не торопиться. Сравните разные варианты, найдите лучший – для этого у вас достаточно времени. Старые знакомые могут предложить что-то необычное. Вы с удовольствием согласитесь и не пожалеете об этом.
Стрелец
Начало дня будет благоприятным: интересным и вдохновляющим. Это подходящее время для того, чтобы взяться за новое дело; вы отлично с ним справитесь, быстро получите нужный результат. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. Вы стараетесь никому не отказывать. Вторая половина дня проходит спокойнее. Это время не открывает головокружительных возможностей, зато дает возможность отдохнуть, восстановить силы, пообщаться со старыми знакомыми. Стоит обсудить с близкими планы на ближайшее будущее.
Козерог
Благоприятный день для общения. Можно поговорить о работе или обсудить какие-то личные дела, это в любом случае будет полезно. Вы быстро находите общий язык даже с самыми разными людьми. Те, кто прежде не понимал вас или недооценивал, поймут, что были неправы. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Это подходящий день для покупок: удается выбрать вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. У некоторых Козерогов появляются отличные идеи, касающиеся бизнеса. В ближайшее время их удастся воплотить в жизнь.
Водолей
Отличный день для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро учитесь всему, что нужно, добиваетесь нужных результатов. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, которые позже окажут вам важные услуги. Интуиция подсказывает, с кем стоит делиться идеями и планами, а кому о них пока лучше не знать. Радует общение с людьми, которые хорошо знают вас, разделяют ваши интересы, понимают, к чему вы стремитесь. Легко договориться об общих планах. Поначалу они могут у кого-то вызывать скепсис, но вскоре становится совершенно ясно: все получится.
Рыбы
Удачный и очень интересный день. Не все складывается так, как можно было ожидать, и вас это радует: можно импровизировать, пробовать что-то новое, воплощать в жизнь то, что было задумано раньше. Необычные идеи оказываются удачными; знакомые и друзья рады помочь в их реализации. Хотя дел больше, чем обычно, усталости вы не чувствуете. Вечером будет возможность побывать в каких-то интересных местах, посетить мероприятия, о которых вы много слышали. Это время подходит для встреч с тем, кому вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление будет нетрудно.