Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака

Близнецы

Яркий, насыщенный, плодотворный день. Можно справиться с тем, что долго не получалось. Вам во многом помогают давние знакомые. Приятно, что их даже просить об этом не нужно. День подходит для того, чтобы поговорить о будущем, обсудить планы. Вы понимаете, как можно достичь давно поставленных целей. Первая половина дня подходит для привычных, хорошо знакомых дел. Вторая приносит смелые идеи. На многие вещи, казавшиеся привычными, вы в это время взглянете по-новому. Если вы захотите что-то изменить, близкие охотно вас поддержат.

Рак

Нужно успеть многое. Понимая это, вы стараетесь не тратить время напрасно, каждую минуту проводить с пользой. Но это не всегда удается. Не переживайте, если что-то идет не по плану. Звезды на вашей стороне, и в конце концов все сложится удачно. Сегодня вы более чувствительны и ранимы, чем обычно, и порой остро реагируете на то, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто вас понимает, поддерживает и радует. Именно благодаря общению с такими людьми настроение улучшается.

Лев