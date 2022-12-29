Композитор Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни

«Была пневмония. Сейчас лечение уже назначили, в плане этого у нас уже свои задачи поставлены. Идет процесс лечения. Десять дней он будет находиться в отделении терапии, потом его направят в другие места», – делился Артемий.

«Независимость. Это было немаловажно в советской действительности. Возможность не зависеть ни от кого: ни от Союза композиторов, ни от Министерства культуры, а только от одного человека – от режиссера. Если я ему подошел – все. Он один все решает. Кстати, так не было ни в одной стране. Были истории с Андреем Волконским. Он к фильму делал музыку в авангардной технике. До Союза композиторов это дошло, поднялся скандал, устроили заседание, обсуждение, его страшно осудили. А режиссер сказал: «Меня это устраивает, это решает задачи кадра». На этом все кончилось, и больше никто не пикнул. Вообще считалось, что киномузыка – это второй сорт, не главная река современной музыки, а так, оформительская работа», – рассуждал маэстро.