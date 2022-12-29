Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 декабря

Овен

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Овна, и он вполне способен им ее оказать. День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Овну следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: его советы будут отличаться продуманностью, Овен способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Телец

Тельцу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда. Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Тельцу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Телец окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.

Близнецы

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Близнецов. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, Близнецы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Близнецы - настоящие телепаты.

Рак