Гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 декабря
Овен
Телец
Тельцу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда. Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Тельцу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Телец окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем - принесет проблемы.
Близнецы
Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Близнецов. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, Близнецы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Близнецы - настоящие телепаты.
Рак
Лев
Льву не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Льву придется решать, кто для него интереснее. Вообще, Лев способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе.
Дева
Дева сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими. Это могут быть как прямые методы давления, такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Дева способна исподволь дергать, чтобы получить нужный ей результат. В конце концов, Дева получит то, к чему она стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа ее вряд ли сильно обрадует.
Весы
Скорпион
Удел Скорпиона - помогать окружающим, особенно близким. У Скорпиона может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Скорпион способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Скорпиону необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.
Стрелец
Стрелец настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу. Более того, они с удовольствием пойдут за Стрельцом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Стрелец будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных.
Козерог
Звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить время решению проблем с близкими людьми, если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Козерог, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам, и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.
Водолей
В повседневных задачах Водолей может действовать на автопилоте - настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Водолея, заставляя его не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.
Рыбы
Рыб ждет много встреч - и запланированных, и внезапных, каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то дела, слова или планы Рыб способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Рыбам необходимо тщательно взвешивать все свои слова, сообщает 1001goroskop.ru.