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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА ⟩ «Я вырос в нищете и уверенность мне дает только iPhone»: самые яркие победы и поражения читателей
«Я вырос в нищете. В моем подростковом возрасте появился первый айфон и в обществе он стал символом богатства. Конечно, я с восхищением смотрел на обладателей "яблок". Только в самых смелых мечтах мог позволить себе этот навороченный телефон. Годы шли, я постепенно начал зарабатывать. Сейчас у меня все крайне хорошо, свой ресторанный бизнес. Моя ежемесячная чистая прибыль нескольких десятков тысяч. Меня считают успешным человеком, я могу позволить себе многое, но по-настоящему крутым считаю себя только тогда, когда покупаю последний iPhone. Чувствую внутреннее удовлетворение в такие моменты. Не построенный успешный бизнес, связи, дом, квартира и не крутые автомобили, а именно iPhone дает мне уверенность, что я действительно крут и богат. И избавляться от нищебродской установки, появившейся пятнадцать лет назад, не собираюсь».
Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет сегодня, 28 декабря, в 19:00 в этой статье, а также на Facebook странице Limon (https://www.facebook.com/limonest).
Тема предновогоднего вечера в среду, 28 декабря: «Итоги 2022: победы и разочарования года».
Присылайте свои истории о победах и разочарованиях года на info@limon.eе, и обязательно звоните в прямой эфир с 19:00 – 20:30 по номеру телефона 630 70 73
Сегодня мы, ведущая шоу Виктория Соломончук и психолог Кристина Пронина, подведем итоги, прочитаем ваши истории о победах и разочарованиях, поддержим подбодрим и шагнем в Новый год облегченными, радостными и счастливыми!
Подводим итоги года:
– Главные победы года
– Самое сложное решение года
– Было ли то, о чем даже не догадывался еще пару лет назад?
– Потеря года, что ушло из жизни?
– Находка года, что нашел или приобрел?
– Яркие новости года
Делитесь своими историями!
Номер в студии: +372 630 7073. Письма пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.