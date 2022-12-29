В предновогодней суматохе портал Limon решил спросить у профессионалов своего дела – кейтеринговой компании Old Irish Pub, какие блюда поставить на праздничный стол для встречи 2023 года и как оптимизировать процесс готовки, чтобы к 12 ночи не возникло одно единственное желание – лечь спать.
1200 грамм на человека: эстонский кейтеринг раскрыл тайны подготовки праздничного стола
На вопросы портала ответила Анна Искандарян, менеджер Old Irish Pub.
– Что в этом году поставить на праздничный стол?
– Следующий год – это год Кролика, в рацион кролика в основном входят овощи, соответственно, хорошей идеей будет поставить на стол овощную тарелку. Не будем забывать, что 2023 год еще и год Кота, а кот у нас считается хищником, поэтому мясные блюда также приветствуются.
Минимальный набор для праздничного стола, возвращаясь к тому, что это год Кролика, может состоять из двух салатов, например, из овощного: "Цезарь" или "Греческий", а также из традиционного оливье, где также присутствует много овощей и немного мяса. Этому году идеально подойдут традиционные закуски: тарталетки с икрой и бутерброды с красной рыбой, рыбные закуски. На горячее рекомендую рыбу с овощами.
Год Кролика в принципе подразумевает не тяжелый стол: легкое мясо, овощные салаты и легкие десерты.
Идеальный минимальный набор – это два вида салата, два вида закусок, горячее, легкий десерт.
Ни в коем случае не обижайте Кролика, не ставьте блюда из крольчатины, иначе Кролик разозлится и год будет несчастливым.
– Как распределить силы, чтобы к 12 ночи не уснуть от усталости?
Сделайте заготовки с вечера! Не забывайте, что Новый год – это семейный праздник, поэтому пусть в приготовлении стола участвует вся семья, так вы не только быстрее справитесь, но и сплотитесь против общей небольшой трудности.
Отличный вариант также воспользоваться услугами кейтеринга, чтобы у хозяйки было достаточно времени как на себя и на семью.
– Горячее и торт на праздничном столе – это необходимость или традиция?
– Конечно, сегодня это больше традиция, нежели необходимость. Раньше торт был символом праздника, его покупали только в самые особенные дни, сегодня же это не является дефицитом и любая семья в любой день может позволить себе полакомиться любимым десертом. Сегодня чаще всего до торта дело даже не доходит, особенно если этот десерт тяжелый: на жирных сливках, с обилием сахарного декора.
– 3 лайфхака от профессионала о подготовке к новогоднему застолью.
Начнем с не пищевого совета. Мы все хотим, чтобы наш новогодний стол был праздничным и красивым: цвета этого года – белый и все оттенки синего. Украсьте свой стол в этих цветах, Кролику это понравится!
Салаты. Хит салатов – это всегда оливье, сельдь под шубой и мимоза. Это тяжелые, майонезные салаты, которые быстро портятся и которых невозможно съесть много, поэтому, чтобы не выкидывать продукт, выберете для праздничного стола один салат на майонезной заправке и рассчитайте необходимое количество из расчета 150 грамм на человека.
Горячее блюдо. Небольшой секрет – начните встречать гостей именно с горячего, гости сразу плотно поедят, и закусок с салатами уже много не понадобится. Избегайте тяжелого мяса, отдайте предпочтение птице или рыбе: их и готовить проще, и для пищеварения они легче.
Среднее количество еды на застолье для здорового человека – это 1000-1200 грамм, из этого и рассчитывайте, сколько вам необходимо приготовить.