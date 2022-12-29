1200 грамм на человека: эстонский кейтеринг раскрыл тайны подготовки праздничного стола

На вопросы портала ответила Анна Искандарян, менеджер Old Irish Pub.

– Что в этом году поставить на праздничный стол?

– Следующий год – это год Кролика, в рацион кролика в основном входят овощи, соответственно, хорошей идеей будет поставить на стол овощную тарелку. Не будем забывать, что 2023 год еще и год Кота, а кот у нас считается хищником, поэтому мясные блюда также приветствуются.

Минимальный набор для праздничного стола, возвращаясь к тому, что это год Кролика, может состоять из двух салатов, например, из овощного: "Цезарь" или "Греческий", а также из традиционного оливье, где также присутствует много овощей и немного мяса. Этому году идеально подойдут традиционные закуски: тарталетки с икрой и бутерброды с красной рыбой, рыбные закуски. На горячее рекомендую рыбу с овощами.

Год Кролика в принципе подразумевает не тяжелый стол: легкое мясо, овощные салаты и легкие десерты.

Идеальный минимальный набор – это два вида салата, два вида закусок, горячее, легкий десерт.

Ни в коем случае не обижайте Кролика, не ставьте блюда из крольчатины, иначе Кролик разозлится и год будет несчастливым.

– Как распределить силы, чтобы к 12 ночи не уснуть от усталости?