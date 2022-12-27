Валерий и Константин Меладзе впервые за долгое время появились на публике

Они вышли на сцену в Берлине, где 11 декабря выступал Валерий Меладзе в рамках гастрольного тура по Германии. Во время концерта Валерий Меладзе пригласил на сцену своего старшего брата и выразил ему благодарность за то, что тот написал ему песни.

Совместным фото с братьями поделилась в соцсетях певица София Тарасова, которая является участницей группы «ВИА Гра». Она также опубликовала в stories в Instagram видео с концерта. В видео было заметно, что зал на концерте был полный.

Фото: Скриншот с Instagram

После начала войны в Украине о Константине Меладзе практически ничего не слышно. Как и его супруга Вера Брежнева, он публично осудил войну. Сейчас супруги живут за границей. Ранее поклонники также начали подозревать проблемы в их браке – в соцсетях Меладзе и Брежневой не было совместных фото. Однако недавно Константин поздравил жену с днем рождения, опубликовав ее детское фото.