«Дорогие меломаны со всей Эстонии, кто желает стать частью рождественского концерта моей семьи, присоединяйтесь», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях и делится, что сегодня это возможно будет сделать, присоединившись к ним в прямом эфире на Facebook.
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УЖЕ СЕГОДНЯ В FACEBOOK ⟩ Сильвия Ильвес устраивает онлайн концерт со своими талантливыми сыновьями
Сильвия Ильвес устраивает онлайн концерт со своими талантливыми сыновьями
«Дорогие любители музыки со всей Эстонии, пожелавшие принять участие в рождественском концерте моей семьи! 27 декабря - 3-й день Рождества, и по этому случаю мы дарим вам рождественский концерт с трансляцией в Facebook Live в 16.00», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях и добавляет, что будет исполнено много красивой рождественской музыки, а также песни-сюрпризы.
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