УЖЕ СЕГОДНЯ В FACEBOOK ⟩ Сильвия Ильвес устраивает онлайн концерт со своими талантливыми сыновьями

«Дорогие любители музыки со всей Эстонии, пожелавшие принять участие в рождественском концерте моей семьи! 27 декабря - 3-й день Рождества, и по этому случаю мы дарим вам рождественский концерт с трансляцией в Facebook Live в 16.00», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях и добавляет, что будет исполнено много красивой рождественской музыки, а также песни-сюрпризы.