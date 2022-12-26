Гороскоп на последнюю неделю 2022 года: готовьтесь – все достаточно нервно

Из важных событий, по словам астрологов, нас ждет только одно, и оно, к сожалению, негативное: Меркурий начнет свое ретроградное движение 29 декабря. Это значит, что в последние три дня 2022 года лучше не ссориться с близкими и не совершать дорогостоящих покупок.

Следовательно, завершить подготовку к праздникам лучше до среды включительно.

Овен

Овнам стоит зарядиться силой и энергией, поскольку неделя может быть очень сложной, непредсказуемой и весьма требовательной в плане внутренних ресурсов. Полученные силы лучше направить на те дела, которые требуют максимального внимания. Отдых и релаксация тоже важны, поэтому для сохранения хорошего настроения лучше не переутомляться. Важно оставаться сконцентрированными и готовыми действовать.

Телец

Тельцам астрологи настоятельно не рекомендуют корить себя за прошлые ошибки и в целом советуют не вспоминать о прошлом. Во-первых, это может лишить мотивации, а во-вторых – привести к самосглазу. В делах и в работе ожидается шквал проблем, но Тельцы с легкостью смогут пережить эту бурю. Главное - знать, какими людьми себя окружать и чем заниматься. Нужно расставить приоритеты верно, чтобы окончание 2022 года было правильным и благоприятным. Тельцам повезет встретить на своем пути людей, которые окажут им посильную помощь и поддержку.

Близнецы