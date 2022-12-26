Впереди последняя неделя декабря, а уже в воскресенье наступит 2023 год. Эти семь дней могут оказаться достаточно нервными и необычными, ведь всем хочется поскорее закончить дела и расслабиться. Эксперты DailyHoro дали советы представителям всех знаков Зодиака, как привлечь удачу в самом конце года.
Гороскоп на последнюю неделю 2022 года: готовьтесь – все достаточно нервно
Из важных событий, по словам астрологов, нас ждет только одно, и оно, к сожалению, негативное: Меркурий начнет свое ретроградное движение 29 декабря. Это значит, что в последние три дня 2022 года лучше не ссориться с близкими и не совершать дорогостоящих покупок.
Следовательно, завершить подготовку к праздникам лучше до среды включительно.
Овен
Овнам стоит зарядиться силой и энергией, поскольку неделя может быть очень сложной, непредсказуемой и весьма требовательной в плане внутренних ресурсов. Полученные силы лучше направить на те дела, которые требуют максимального внимания. Отдых и релаксация тоже важны, поэтому для сохранения хорошего настроения лучше не переутомляться. Важно оставаться сконцентрированными и готовыми действовать.
Телец
Тельцам астрологи настоятельно не рекомендуют корить себя за прошлые ошибки и в целом советуют не вспоминать о прошлом. Во-первых, это может лишить мотивации, а во-вторых – привести к самосглазу. В делах и в работе ожидается шквал проблем, но Тельцы с легкостью смогут пережить эту бурю. Главное - знать, какими людьми себя окружать и чем заниматься. Нужно расставить приоритеты верно, чтобы окончание 2022 года было правильным и благоприятным. Тельцам повезет встретить на своем пути людей, которые окажут им посильную помощь и поддержку.
Близнецы
Близнецам ужно простить всех тех, кто обижал их в 2022 году, переходил дорогу, грубил. Все это нужно оставить в прошлом, иначе этот груз будет следовать за ними еще очень долгое время. В среду опасность придет не только от ретро-Меркурия, но и от его соединения с Венерой – одного из самых опасных аспектов. В среду Близнецам нельзя много времени проводить в офисе или за рулем. В этот день нужно больше отдыхать.
Рак
Раки очень любят свой дом и привязаны к нему сильнее, чем большая часть других знаков Зодиака. Это значит, что для встречи 2023 года им придется привести в порядок жилище, чтобы превратить его в место силы и гармонии. Прогнозы предрекают Ракам относительно спокойную неделю, но не без проблем. Нужно быть чуточку внимательнее и не провоцировать близких людей на негатив. Сейчас важно стать командой, а не врагами. Только так удастся быстро справиться с общими проблемами.
Лев
Львам необходимо как можно скорее вернуть утраченную ранее жизненную энергию и силы. Скорее всего, подготовка к новогоднему празднику пройдет без проволочек. Это будет отличное время для уборки, украшения дома, покупки подарков, общения с родственниками и даже романтических знакомств, свиданий. Главное - оставаться последовательными и не браться за несколько дел одновременно. У некоторых Львов может появиться желание отгородиться от всего мира, спрятавшись дома за семью замками. Это не воспрещается, но к концу года лучше вылезти из своей «берлоги».
Дева
Девам для достижения поставленных задач стоит уделить особое внимание здоровью. Данная неделя станет отправной точкой в новую жизнь, пускай это и не покажется таковым на первый взгляд. В жизни Дев могут происходить некоторые скрытые процессы, последствия которых будут судьбоносными. Некоторые из принятых решений приведут к тому, что их жизнь больше никогда не станет прежней.
Весы
У Весов может открыться «второе дыхание». Новая энергия и мотивация помогут довести до финала все дела, которые нависли мертвым грузом и не дают покоя. С подготовкой дома к встрече Нового года тоже все должно быть хорошо. В определенный момент Весы могут почувствовать сильную временную усталость. Если вдруг что-то пойдет не так, не нужно переживать и биться в истерике. Всегда можно найти выгоду в том, что на первый взгляд направлено во вред, особенно сейчас.
Скорпион
Скорпионам для удачного завершения года и встречи нового стоит в первую очередь попробовать избавиться от жалоб на жизнь, ведь они перенастраивают сознание и негативно влияют на судьбу и здоровье. Астрологи настоятельно советуют представителям данного знака в последние дни года прислушиваться и присматриваться ко всему, что может иметь хоть какое-то значение для успеха. Скорпионам стоит цепляться за любые возможности, чтобы было не о чем жалеть утром 1 января, когда календарь сменится на 2023 год. Это самое важное время года.
Стрелец
Очевидно, что последняя неделя уходящего года – весьма стрессовое время. Стрельцы относятся к самым стрессоустойчивым из всех представителей знаков Зодиака, но это не значит, что они не могут сорваться и перегореть эмоционально. Астрологи советуют не давить на газ до упора, а периодически отдыхать и релаксировать. Особенно важен отдых в среду - в самый опасный день недели. Как влияние ретро-Меркурия реализуется на этой неделе, сказать сложно, но можно без особых сомнений сказать, что в последние два-три дня недели Стрельцам лучше не совершать дорогостоящих покупок.
Козерог
Козероги на фоне проблем и неурядиц могут очень быстро сменить уверенность в себе на сильную тревогу. Нельзя давать хода дурным мыслям, поскольку они могут стать причиной появления страха, а страх в конце года приводит к снижению продуктивности и качества жизни в целом. Еще астрологи не советуют искать виновных в своих проколах. Козероги – ответственные люди, но иногда им хочется обвинить других, избавившись от лишних забот. Так делать точно не стоит.
Водолей
Жизнь Водолеев может очень быстро и неожиданно измениться. Важно помнить, что у любой медали есть две стороны. Если изменения покажутся очень благоприятными, стоит искать подводные камни. Если все будет плохо, нужно будет найти что-то хорошее в том, что происходит. Лучший выход из любой сложной ситуации - просто немного подождать. Спешка – худший враг Водолеев в конце 2022 года и в первый день января. Нужно временно приостановить разработку принципиально новых идей, сфокусировавшись на незаконченных делах.
Рыбы
Рыбам Вселенная поможет в конце 2022 года сгладить внутренние переживания. Если попробовать описать эту неделю для Рыб одной поговоркой, то это будет: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Все плохое и неприятное будет происходить только к лучшему. Рыбам стоит настроиться на оптимистичную волну, что они умеют делать довольно неплохо. Не бойтесь просить о помощи близких людей и временно забудьте о гордости. Также важно помогать в ответ тем, кто протягивает вам руку.