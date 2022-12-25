ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле в черном капюшоне озадачила своих поклонников на Рождество

В личном микроблоге Лайма Вайкуле опубликовала видео, записанное для своих поклонников, которые отмечают Рождество по Григорианскому календарю. Певица позировала на фоне украшенной новогодней елки, сказав небольшую речь на латышском языке. В подписи к ролику она также добавила: Merry Christmas!