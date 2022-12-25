Певица Лайма Вайкуле записала видеообращение в адрес своих поклонников, но нарвалась на хейт. Праздничный ролик артистка опубликовала в социальных сетях.
ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле в черном капюшоне озадачила своих поклонников на Рождество
Лайма Вайкуле в черном капюшоне озадачила своих поклонников на Рождество
В личном микроблоге Лайма Вайкуле опубликовала видео, записанное для своих поклонников, которые отмечают Рождество по Григорианскому календарю. Певица позировала на фоне украшенной новогодней елки, сказав небольшую речь на латышском языке. В подписи к ролику она также добавила: Merry Christmas!
Однако в комментариях массово начали высказываться недовольные подписчики, отмечая, что раньше Вайкуле всегда говорила по-русски.
«Ничего не понятно, раньше говорила по-русски», – пишут подписчики звезды.
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