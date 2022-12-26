Начало дня благоприятно для общения. Это время, когда договориться могут даже люди, которые никогда прежде не ладили. Удается обойтись без долгих споров, серьезных разногласий, достичь компромисса. Вероятно начало дружеских отношений, основанных на общих интересах и взглядах на жизнь, пишет Dvorec.
Что-то приятное и интересное: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 декабря
Овен
Благоприятный день для важных дел. Вам удается думать о тысяче вещей сразу, решать несколько вопросов, ничего не забывая и не путая. Хорошими новостями делятся люди, с которыми вы прежде вместе работали или занимались реализацией каких-то творческих проектов. Отношения, раньше бывшие исключительно деловыми, могут принять неформальный, дружеский характер. День подходит для новых знакомств. Вы привлекательны, и к вам быстро проникаются симпатией даже люди, которые обычно очень требовательны к окружающим и замечают только их недостатки.
Телец
Отличный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Ваши идеи нравятся всем, кто узнает о них. Если вы готовы взяться за какое-то сложное и важное дело, не откладывайте: желающих помочь будет много, благодаря их поддержке вы отлично справитесь. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические, неожиданные подарки. Не все идет по плану, но вы не беспокоитесь и не теряете равновесия. Удается сохранить самообладание и тогда, когда на пути в самый неподходящий момент возникают преграды. Именно это помогает получить нужный результат, добиться даже большего, чем вы ожидали.
Близнецы
Начало дня может быть непростым. Дело тут не столько в каких-то происходящих событиях, сколько в вашем настроении. Вы склонны расстраиваться из-за пустяков, переживать не на шутку, если хоть что-то идет не так. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, появляется больше поводов для радости. Вторая половина дня складывается удачно. Это отличное время для дел, до которых долго не доходили руки. Вы со всем отлично справитесь, успешно завершите то, чему прежде было отдано немало времени и сил.
Рак
Стоит запланировать что-то приятное и интересное на первую половину дня. Такие занятия помогают справиться с неприятными воспоминаниями, которые могут одолевать вас в это время, отвлечься от мрачных мыслей. Настроение быстро улучшается, после полудня от переживаний не остается ни следа, зато появляются отличные идеи и поводы для радости. Вторая половина дня проходит очень плодотворно. Это время хорошо подходит и для учебы, и для творческих занятий, и для каких-то домашних дел, до которых долго не доходили руки. Вероятны небольшие денежные поступления и удачные покупки.
Лев
Благоприятный день, отлично подходящий и для того, чтобы двигать горы, и для того, чтобы заниматься чем-то менее впечатляющим, но более полезным. Вы быстро справляетесь с важными и сложными делами, добиваетесь успеха там, где не справились другие, не упускаете возможности помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Подходит день и для общения. Можно поговорить о многих важных вещах, спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде часто возникали разногласия. Вероятны неожиданные визиты, случайные встречи со старыми друзьями. Они поднимают настроение и вдохновляют.
Дева
Не откладывайте сложные дела: утром вы отлично справитесь с ними. Удается быстро добиться нужного результата там, где уже много усилий было потрачено напрасно. Благоприятно это время и для общения. Вы быстро находите общий язык с самыми разными людьми. Не возникает разногласий и споров, которые могли бы всем испортить настроение. Вторая половина дня будет несколько сложнее: появляются новые заботы, не всегда удается сосредоточиться на чем-то одном. Но рядом есть люди, готовые помочь. Не стесняйтесь обращаться к ним.
Весы
Как бы ни складывался день, вы сохраняете спокойствие. Что-то пошло не по плану? Не беда, вы быстро ориентируетесь в ситуации, принимаете верные решения. Не удалось быстро справиться с делом? И это не проблема, ведь вы настойчивы и обязательно добьетесь своего, а то и чего-то большего. С вами легко и приятно общаться, неудивительно, что многие рады составить вам компанию. Можно отправиться в поездку вместе с друзьями, организовать веселый домашний праздник. Хорошо проходят романтические свидания.
Скорпион
Не лучший день для важных дел и серьезных вопросов. Может быть сложно сосредоточиться, даже когда вы понимаете, что это совершенно необходимо. Вероятны мелкие недоразумения, нарушения договоренностей, из-за которых не все удастся завершить вовремя. Однако позже вы обязательно наверстаете упущенное. Зато день отлично подходит для того, чтобы придумывать что-то новое и заниматься интересными, хоть и бесполезными делами. Радует возможность реализовать самые смелые идеи, совершить то, что давно хотелось. Некоторые Скорпионы находят единомышленников, которые вскоре станут настоящими друзьями.
Стрелец
Благоприятный день для того, чтобы браться за что-то новое, делиться идеями и проявлять инициативу. Что бы вы ни задумали, удается быстро найти помощников, союзников, вместе с которыми можно добиться многого. Вероятно начало дружеских отношений, которые подарят вам массу позитивных эмоций. Стоит быть осторожнее в поездках: возможны какие-то неудачные совпадения, недоразумения, из-за которых придется задержаться. Финансовая картина благоприятна, день подходит для покупок и сделок. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.
Козерог
Отличный день для общения. Полезно будет обсудить планы на будущее: вам наверняка посоветуют, как их осуществить. Вероятны необычные встречи, которые не только запомнятся вам надолго, но и натолкнут на какие-то интересные мысли. Если вам нужна помощь, стоит обратиться за ней к давним знакомым, они наверняка не откажут. Вы быстро справляетесь с домашними делами, легко решаете бытовые проблемы. Не исключено, что потребуются какие-то неожиданные расходы, например, связанные с покупкой вещей, которые нужны вашим близким. Но едва ли речь тут пойдет о каких-то значительных суммах.
Водолей
Отличный день для любых полезных дел. Вы прекрасно справляетесь с тем, что прежде казалось сложным, быстро находите ответы на непростые вопросы. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы, которые прежде многих ставили в тупик. Окружающие не всегда поддерживают ваши начинания, но и не мешают в реализации задуманного. День обещает приятные знакомства. Вы легко находите общий язык с разными людьми, можете подружиться с теми, кого видите впервые. Не исключено и начало романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.
Рыбы
Отличный день. Звезды на вашей стороне, и благодаря их поддержке можно добиться того, что прежде казалось невозможным. Не исключены хорошие новости, которые могут касаться и вас лично, и кого-то из ваших близких. Благодаря вашим усилиям решатся какие-то семейные проблемы, и все сразу почувствуют себя лучше. Хорошо складываются поездки. Они дарят массу позитивных эмоций и ярких впечатлений. А еще вдали от дома можно сделать очень удачные покупки. Некоторые Рыбы находят именно то, что давно искали!