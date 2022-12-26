Что-то приятное и интересное: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 декабря

Овен

Благоприятный день для важных дел. Вам удается думать о тысяче вещей сразу, решать несколько вопросов, ничего не забывая и не путая. Хорошими новостями делятся люди, с которыми вы прежде вместе работали или занимались реализацией каких-то творческих проектов. Отношения, раньше бывшие исключительно деловыми, могут принять неформальный, дружеский характер. День подходит для новых знакомств. Вы привлекательны, и к вам быстро проникаются симпатией даже люди, которые обычно очень требовательны к окружающим и замечают только их недостатки.

Телец

Отличный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Ваши идеи нравятся всем, кто узнает о них. Если вы готовы взяться за какое-то сложное и важное дело, не откладывайте: желающих помочь будет много, благодаря их поддержке вы отлично справитесь. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические, неожиданные подарки. Не все идет по плану, но вы не беспокоитесь и не теряете равновесия. Удается сохранить самообладание и тогда, когда на пути в самый неподходящий момент возникают преграды. Именно это помогает получить нужный результат, добиться даже большего, чем вы ожидали.

Близнецы