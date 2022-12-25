Судьба осыпет подарками: Глоба назвал два знака Зодиака, которые будут фантастически успешны с 26 декабря

Овны ощутят кардинальные изменения в жизни, которые затронут все сферы – от личной до материальной. На работе под занавес годы вероятны повышение и рост доходов. В личной жизни важно не проявлять упрямство, чтобы отношения с окружающими были спокойными и гармоничными. Если Овен мечтал переехать, поменять работу или круг общения, то для этого наступает самое подходящее время.