Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, для представителей которых с 26 декабря по 1 января начинается весьма благоприятный период. В последние дни уходящего года они станут главными везунчиками, сообщает Prokazan.
Судьба осыпет подарками: Глоба назвал два знака Зодиака, которые будут фантастически успешны с 26 декабря
Овны ощутят кардинальные изменения в жизни, которые затронут все сферы – от личной до материальной. На работе под занавес годы вероятны повышение и рост доходов. В личной жизни важно не проявлять упрямство, чтобы отношения с окружающими были спокойными и гармоничными. Если Овен мечтал переехать, поменять работу или круг общения, то для этого наступает самое подходящее время.
Рыбы на следующей неделе ощутят, что душа поет. Как считает Глоба, этому будет способствовать не только предпраздничное настроение, но и новые идеи, знакомства, отношения. Благоприятны любые коммуникации, которые принесут большую пользу в будущем. Астролог советует наслаждаться текущим моментом, везением и общением. Скоро Рыбы смогут значительно поправить материальное положение.