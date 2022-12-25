Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (настоящее имя – Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу в своем доме на юге Лондона.
Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз
«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга», – написала бывшая участница группы Систер Блисс Айала Бентовим в «Твиттере».
Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza— sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022
В 90-е Faithless завоевали популярность такими хитами, как God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia, попавшими на первые строчки хит-парадов в Британии и по всему миру.
«Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием», – говорится в сообщении в Instagram музыканта.
Группа прекратила существование в 2011 году, продав к тому времени более 15 млн альбомов. В 2015 году Faithless провели серию выступлений в честь 20-летия группы; в 2020 году также вышел еще один альбом. Джаз и другие участники группы периодически появлялись на различных мероприятиях.