Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз

«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга», – написала бывшая участница группы Систер Блисс Айала Бентовим в «Твиттере».

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza — sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022

В 90-е Faithless завоевали популярность такими хитами, как God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia, попавшими на первые строчки хит-парадов в Британии и по всему миру.

«Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием», – говорится в сообщении в Instagram музыканта.