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Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз

Limon.ee
Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз
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Макси Джаз
Макси Джаз Фото: SCANPIX

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (настоящее имя – Максвелл Фрейзер) скончался в ночь на субботу в своем доме на юге Лондона.

«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга», – написала бывшая участница группы Систер Блисс Айала Бентовим в «Твиттере».

В 90-е Faithless завоевали популярность такими хитами, как God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia, попавшими на первые строчки хит-парадов в Британии и по всему миру.

«Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием», – говорится в сообщении в Instagram музыканта.

Группа прекратила существование в 2011 году, продав к тому времени более 15 млн альбомов. В 2015 году Faithless провели серию выступлений в честь 20-летия группы; в 2020 году также вышел еще один альбом. Джаз и другие участники группы периодически появлялись на различных мероприятиях.

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