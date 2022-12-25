День неожиданных событий и вдохновляющих перемен. Открываются новые перспективы, становится ясно, что хотелось бы изменить в жизни. Но для того, чтобы сделать важные шаги, нужна решительность. Проявить ее готовы не все. Если вы предпочли не идти на риск и сохранить существующий порядок вещей, не ругайте себя: будут и другие возможности, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 декабря
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции, потому что сегодня она дает важные подсказки. Разберитесь в собственных чувствах и желаниях, подумайте, что вы можете предпринять, чтобы сделать комфортнее и собственную жизнь, и жизнь своих близких.
Овен
Начало дня будет благоприятным, интересным и насыщенным. Это подходящее время для того, чтобы взяться за что-то новое: вы быстро всему учитесь, отлично справляетесь даже с решением сложных задач. Приятно будет повидаться со старыми друзьями, знакомыми, по которым вы в последние дни скучали. Найдется масса интересных тем для разговора. Вторая половина дня – отличное время для спокойного отдыха, каких-то интересных и не слишком утомительных занятий. Можно вспомнить о давнем хобби: оно вновь подарит вам массу позитивных эмоций.
Телец
Не спешите. Начало дня определенно не подходит для важных дел, героических подвигов, встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести благоприятное впечатление. Это время лучше использовать для отдыха или каких-то привычных дел, никогда не вызывавших у вас затруднений. Вторая половина дня проходит куда интереснее и насыщеннее. Она подходит для новых дел: вы мгновенно понимаете, как лучше с ними справиться, многому учитесь на ходу. Легко найти общий язык с разными людьми: и новыми знакомыми, и теми, с кем вы дружите с детства. Члены семьи могут порадовать приятными сюрпризами и хорошими новостями.
Близнецы
Первая половина дня едва ли обойдется без неожиданностей. В это время может быть трудно действовать по плану, ведь все складывается не совсем так, как вы предполагали. Но это не беда, ведь вам отлично удаются импровизации, да и интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для завершения дел, начатых раньше, а также для решения каких-то бытовых проблем. Можно покупать полезные вещи для дома, то, что пригодится и вам, и вашим близким. Вероятны небольшие денежные поступления.
Рак
Хочется взяться за что-то новое? Не отказывайте себе в этом удовольствии. День отлично подходит для экспериментов, они часто оказываются удачными. Интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Благодаря ей вы найдете выход из затруднительного положения, способ поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации. Сегодня для вас особенно важна поддержка близких: если ее не хватает, настроение может портиться. Не стесняйтесь рассказывать о том, что вас тревожит. Сегодня можно поговорить о многих важных вещах, не опасаясь, что возникнут разногласия и споры.
Лев
Не самый простой день, но все же достаточно приятный. Что-то может складываться совсем не так, как вы ожидали, но неразрешимых проблем не возникнет, все трудности удастся преодолеть. Возможны неожиданные открытия и хорошие новости, а также предложения, от которых не захочется отказываться. День отлично подходит для встреч с друзьями и романтических свиданий. Общение радует, находится масса интересных тем для разговора, да и новые планы могут появиться. Вероятны денежные поступления, удачные покупки и сделки.
Дева
Не сердитесь из-за пустяков в начале дня. Это не самое простое время, но серьезных проблем не возникнет, если вы сохраните самообладание, не станете ничего говорить и делать сгоряча. Многим Девам помогает опыт, полученный давным-давно: благодаря ему представители знака быстро понимают, как лучше себя вести. Вторая половина дня преподносит приятные сюрпризы. Радуют неожиданные встречи со старыми знакомыми. Появляется шанс восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили. Вечер – подходящее время для романтического свидания.
Весы
Благоприятный день. Вы решительны, энергичны и способны на многое. Можно взяться за какое-то сложное дело: вы наверняка отлично с ним справитесь. Охотно помогают старые знакомые, благодаря их поддержке и советам вы быстро добиваетесь того, к чему стремитесь. День отлично подходит для любых творческих занятий. Многие Весы сегодня находят неожиданное применение своим талантам; некоторым становится ясно, как можно превратить давнее хобби в источник доходов. Вечер обещает приятные встречи. Вероятны неожиданные подарки.
Скорпион
Удачный день. Тревожиться особенно не о чем: вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь, обстоятельства складываются благоприятно, нет недостатка в новых возможностях. Вы отлично ладите с людьми, можете найти новых друзей. Не исключено знакомство, которое положит начало красивой романтической истории. Хорошо заниматься семейными делами: сегодня они не вызывают затруднений. Да и любые бытовые проблемы вы решаете быстро. Правда, это порой требует незапланированных расходов, но обычно речь идет о незначительных суммах.
Стрелец
Звезды на вашей стороне, и стоит этим воспользоваться, чтобы осуществить какие-то важные планы, сделать то, что было задумано давным-давно. Полезно обсуждать вопросы, касающиеся работы или бизнеса, строить профессиональные планы на будущее. Не исключено, что вы найдете союзников, благодаря которым вскоре добьетесь большого успеха. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно утомительного и сложного. В это время вам полезно будет отдохнуть. Достаточно совсем небольшой паузы в делах, чтобы вы вновь почувствовали себя бодрыми и энергичными.
Козерог
В начале дня может быть сложно сохранять самообладание. Эмоциональный фон отличается напряженностью, порой вас одолевают противоречивые чувства. Но вы сохраняете здравомыслие, стараетесь не поддаваться мимолетным желаниям. Со временем настроение улучшается. Вторая половина дня отлично подходит для любых полезных дел. Неважно, предпочтете ли вы сосредоточиться на домашних заботах, работе или учебе: в любом случае удастся быстро достичь нужного результата. Вероятны приятные встречи, неожиданные визиты давних друзей, по которым вы скучали.
Водолей
День складывается неплохо. Кое-какие трудности могут возникнуть, но они не заставят вас ни отказаться от задуманного, ни усомниться в правильности выбранного пути. Наоборот, вы с энтузиазмом штурмуете новые вершины, вдохновенно ищете способ преодолеть любые преграды, возникающие на пути. Удается не только справиться с собственными делами, но и поддержать тех, кто оказался в сложном положении. Стоит обращать внимание на любые, даже самые незначительные, события этого дня. Они могут натолкнуть вас на интересные мысли, подсказать, куда двигаться дальше.
Рыбы
Никуда не торопитесь. Если сегодня сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и обдумывать каждый шаг, можно не только избежать ошибок и трудностей, но и отлично справиться со сложным делом. Первая половина дня подходит для общения и поиска новых союзников. Во второй же хочется побыть наедине с собой, спокойно отдохнуть. День удачен с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторым Рыбам возвращают старые долги, и это оказывается очень кстати.