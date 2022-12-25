Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 декабря

Близнецы

Первая половина дня едва ли обойдется без неожиданностей. В это время может быть трудно действовать по плану, ведь все складывается не совсем так, как вы предполагали. Но это не беда, ведь вам отлично удаются импровизации, да и интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для завершения дел, начатых раньше, а также для решения каких-то бытовых проблем. Можно покупать полезные вещи для дома, то, что пригодится и вам, и вашим близким. Вероятны небольшие денежные поступления.

Рак

Хочется взяться за что-то новое? Не отказывайте себе в этом удовольствии. День отлично подходит для экспериментов, они часто оказываются удачными. Интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Благодаря ей вы найдете выход из затруднительного положения, способ поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации. Сегодня для вас особенно важна поддержка близких: если ее не хватает, настроение может портиться. Не стесняйтесь рассказывать о том, что вас тревожит. Сегодня можно поговорить о многих важных вещах, не опасаясь, что возникнут разногласия и споры.

Лев