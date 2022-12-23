Пользующийся таллиннским общественным транспортом неизвестный, оставляет после себя странные каракули, жертвами которых становятся зимние куртки. Одной молодой матери поездка на автобусе стоила двух приличных зимних пальто. «Одно желтое, на котором каракули особенно заметны», – говорит Криста, родственники которой предполагают, что это неслучайность, пишет Elu24.
Для подписчиков
ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ? ⟩ Куртки жительницы Таллинна разрисовывают в автобусах. «Возможно, это неслучайность!»
Куртки жительницы Таллинна разрисовывают в автобусах. «Возможно, это неслучайность!»
В социальных сетях Криста (имя изменено) поделилась историями, которые происходили с ней две среды подряд во время поездки на общественном транспорте. «Две мои хорошие зимние куртки пострадали. Одна желтая, на которой каракули особенно заметны», – рассказывает она редакции, добавляя, что, когда она идет утром сонная садится в автобус, она не обращает внимания на то, что именно происходит позади нее. «Я как на автопилоте».
Ключевые слова