Знаменитости о фейерверках: салютовать в Эстонии в новогоднюю ночь по московскому времени – это преступление?

Я всегда встречаю Новый год и по эстонскому времени, когда путешествую, независимо от того, где я нахожусь в мире – это так здорово, когда бутылки с шампанским выстреливают несколько раз».

Эдгар Гергель – журналист, телеведущий, ведущий праздников

«Не вижу непосредственной связи между салютами в 23:00 в Эстонии, это то время, когда Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие российские города отмечают Новый год, и поддержкой России. В этой стране 11 часовых зон, не обвинять же теперь тех, кто салютует 31 декабря после обеда или вечером в том, что они за Россию.

Не нужно воспринимать это как жест нелояльности к Эстонии, ничего здесь нет такого даже близко.

Уверен, во многих русских семьях сложилась такая традиция исключительно ради удобства, некоторые предпочитают раньше отстреляться, а за 5 минут до полуночи по Эстонии послушать речь нашего президента и выпить шампанского, поесть оливье, уложить детей спать и больше никуда не выходить. Кроме того, в прошлые годы в полночь не было смысла конкурировать с районными и городскими салютами.

А еще, просто вспомните, сколько туристов из России к нам приезжало лет так 5 назад? Уверен, все они отмечали наступление Нового года как минимум дважды. Вот и весь секрет».

Дуэт Yugo и Dana Ta – артисты из Эстонии