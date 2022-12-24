Берегите себя в праздники: гороскоп на 24 декабря

Рак

Многое получается хорошо. Часто для того, чтобы добиться отличных результатов, вам даже особенных усилий прикладывать не приходится: достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. Оказывается полезным то, чему вы научились раньше. Легко ладить с окружающими, и неважно, знаете ли вы друг друга давным-давно или встретились впервые пару дней назад. Ваше обаяние мало кого оставляет равнодушным.

Лев

Сегодня вы многое склонны принимать близко к сердцу. Даже незначительное происшествие порой заставляет вас задуматься о том, не нужно ли изменить планы, отказаться от задуманного раньше. Хорошо, что рядом есть люди, которые вовремя подсказывают, как нужно действовать, вдохновляют, помогают настроиться на оптимистический лад.

Дева

Не все дается легко, но вы не теряете оптимизма. Именно он помогает добиться успеха там, где другим ситуация кажется сложной, а то и безнадежной. Многие Девы сегодня проводят время, помогая тем, попал в трудное положение, решая чужие проблемы. Это отнимает немало сил, но представители знака рады возможности сделать что-то полезное. Радуют поддержка и внимание близких. Этот день хорошо подходит для семейных мероприятий, встреч с друзьями, домашних праздников. Вы стараетесь порадовать тех, кто вам дорог, и эти люди отвечают тем же.

Весы