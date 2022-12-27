Как не нарваться на контрафакт: профессиональный пиротехник рассказывает о правилах запуска салютов

– Горожане боятся, что в этом году есть запрет на запуск салютов в праздники, как на самом деле обстоят дела?

– На самом деле никакого запрета нет, существует закон öörahu, то есть можно шуметь в рабочие дни до десяти часов вечера, в пятницу и субботу до 11 часов вечера. Исключением является 31 декабря – в ночь на Новый год.

В этом году от запуска салюта на Новый год отказались городские власти, но запрета для горожан никакого нет, есть рекомендации отказаться от покупки салюта и пожертвовать деньги на благотворительность.

– Есть ли в Эстонии специально обозначенные места для запуска салютов?

– Как правило, особенных мест нет, но мы настоятельно рекомендуем это делать на пустырях, подальше от жилых домов, чтобы не повредить никого и ничего, и чтобы не тревожить животных. Так будет безопаснее для всех.

– В Ласнамяэ, например, много мостов и традиционно запускают салюты именно с них, можно ли так делать?

– Место для запуска надо выбирать исходя из нескольких факторов: чтобы людей было не много и чтобы в радиусе 30 метров никого не было. Идеально найти площадку подальше от дома.

– Как не нарваться на контрафакт при покупке фейерверков?