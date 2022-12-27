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Как не нарваться на контрафакт: профессиональный пиротехник рассказывает о правилах запуска салютов

Limon.ee
Как не нарваться на контрафакт: профессиональный пиротехник рассказывает о правилах запуска салютов
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Ежегодно большая часть городского бюджета тратится на запуск новогодних салютов – в этом году власти пришли к заключению, что откажутся от праздничного салютования, однако запрет на запуск фейерверков горожанами не стоит. Как обезопасить себя от покупки контрафактной продукции, как правильно выбрать место для покупки праздничных огней, а главное, как грамотно выбрать место для запуска салюта. На вопросы редакции ответил профессиональный пиротехник магазина Tulepood Дмитрий Маковий.

– Горожане боятся, что в этом году есть запрет на запуск салютов в праздники, как на самом деле обстоят дела?

– На самом деле никакого запрета нет, существует закон öörahu, то есть можно шуметь в рабочие дни до десяти часов вечера, в пятницу и субботу до 11 часов вечера. Исключением является 31 декабря – в ночь на Новый год.

В этом году от запуска салюта на Новый год отказались городские власти, но запрета для горожан никакого нет, есть рекомендации отказаться от покупки салюта и пожертвовать деньги на благотворительность.

– Есть ли в Эстонии специально обозначенные места для запуска салютов?

– Как правило, особенных мест нет, но мы настоятельно рекомендуем это делать на пустырях, подальше от жилых домов, чтобы не повредить никого и ничего, и чтобы не тревожить животных. Так будет безопаснее для всех. 

– В Ласнамяэ, например, много мостов и традиционно запускают салюты именно с них, можно ли так делать?

– Место для запуска надо выбирать исходя из нескольких факторов: чтобы людей было не много и чтобы в радиусе 30 метров никого не было. Идеально найти площадку подальше от дома.

– Как не нарваться на контрафакт при покупке фейерверков?

– На каждом фейерверке есть обозначение CE: данный сертификат подтверждает легальность салюта, а это значит, что документы исправны и его можно использовать. Покупать нужно только у проверенных поставщиков: магазинов или в аккредитованных точках в торговых центрах. Обязательно консультируйтесь у продавцов!

Инструкция по запуску фейерверка
Инструкция по запуску фейерверка Фото: Tulepood

Меры предосторожности: 

  1. Изделие установить на ровной поверхности, освободить фитиль и поджечь на расстоянии вытянутой руки.
  2. НИКОГДА НЕ НАКЛОНЯТЬСЯ НАД ИЗДЕЛИЕМ.
  3. После поджога фитиля немедленно удалиться на безопасное расстояние.
  4. Если изделие не сработало, не подходить к нему в течение 20 минут с момента запуска.
  5. Никогда повторно не запускать фейерверк.
  6. Обеспечить свободное пространство на территории запускаемых изделий.
  7. Не запускать вблизи строений, людей и легковоспламеняющихся материалов.

– Должен ли быть у продавца какой-либо специальный сертификат на продажу салютов?

– Обязательно должна быть лицензия, например, у нас она есть – мы профессиональные пиротехники, а обычный продавец должен пройти специальное обучение – после прохождения курса выдается подтверждающий документ и в точке продажи он обязан быть.

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