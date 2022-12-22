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Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в беде

Limon.ee
Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в беде
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Приметы. Иллюстративное фото.
Приметы. Иллюстративное фото. Фото: mutan/Shutterstock

Верили, что сегодня можно было улучшить зрение и вылечить больные глаза.

Также этот день помогал найти себя и четко распознавать правду и ложь.

По традиции, женщины в этот день ходили в церковь. Просили защитить детей от недугов.

Что нельзя делать 23 декабря

  • Нельзя 23 декабря наговаривать на людей дурное, судачить и сплетничать.
  • Нельзя 23 декабря кричать и ругаться. Можно привлечь неприятности.
  • Нельзя 23 декабря смотреть в глаза нищему, которому подаете милостыню. Можно призвать беду на свою голову.

Приметы на 23 декабря

  • Если в день Мины ясная погода, то скоро не придут крепкие морозы.
  • Если сугробы лежат из снега, то лето будет неурожайное.
  • Если в небе белые облака, то вскоре придет похолодание.
  • Если мерцающие и очень яркие звезды в ночном небе, то скоро ждать стужу.
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