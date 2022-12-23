Едва ли удастся осуществить все, что было задумано. День полон неожиданных событий, далеко не все идет по плану. Но беспокоиться не о чем: происходящее идет на пользу, открывает возможности, о которых и мечтать не приходилось. Появляется возможность исправить какие-то старые ошибки, в том числе весьма серьезные, пишет Дворец.
Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака
С точки зрения общения, это не самый простой день. Даже близкие по духу и отлично понимающие друг друга люди могут ссориться, а порой и обижаться друг на друга. Все удается уладить, но это требует усилий.
Овен
Какие бы проблемы вы ни решали сегодня, не стесняйтесь обратиться к окружающим за поддержкой. Легко найти союзников, в том числе сильных и влиятельных, надежных помощников. Ваши идеи готовы поддержать даже те, кто прежде относился к ним скептически. День отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Успехи вероятны и в работе и бизнесе, и в творчестве. Вы многому учитесь на ходу, мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Гармонично складываются отношения с близкими. Много позитивных эмоций дарят семейные поездки.
Телец
Запаситесь терпением. Этот день не из тех, когда все дается легко. Но если подождать немного, можно отлично справиться с важными делами, решить серьезные вопросы и разобраться с проблемой, многих ставившей в тупик. Любые рабочие разговоры стоит вести максимально осторожно, чтобы избежать слишком горячих споров. Старайтесь не переутомляться. Если какие-то дела можно отложить на потом, подумайте, не лучше ли будет именно так и поступить. Во второй половине дня стоит откровенно поговорить с человеком, который вам дорог. Вы получите поддержку и сразу почувствуете себя лучше.
Близнецы
Не все складывается именно так, как вы хотели бы, но в целом день очень неплох. Многим Близнецам он преподносит приятные сюрпризы, дает шанс добиться того, на что представители знака даже не рассчитывали всерьез. Давние союзники, старые знакомые могут предложить что-то интересное. Не исключено, что перед вами откроются захватывающие профессиональные перспективы. День благоприятен с точки зрения романтических отношений, подходит для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Возможно знакомство, которое положит начало кардинальным переменам в вашей жизни.
Рак
Благоприятный день для того, чтобы учиться, размышлять над серьезными вопросами и строить большие планы. Вы внимательны, ничего не упускаете из виду, извлекаете пользу из чужого опыта. Успехов в работе добиваются Раки, которые берутся за что-то новое, ни от кого не ожидая поддержки или одобрения. День будет отличным и с точки зрения личных отношений. Вы хорошо понимаете и близких людей, и новых знакомых, часто догадываетесь о том, о чем другие не говорят напрямую. Наблюдательность порой помогает раскрыть какие-то важные секреты. Но с чужими тайнами вы обращаетесь исключительно деликатно, не рассказываете о них кому попало.
Лев
Несмотря на некоторые трудности, которые возникают сегодня, вы сохраняете хорошее настроение. Оптимизм и уверенность в успехе помогают достичь отличных результатов, сделать то, что было задумано давным-давно. Во многом помогают и старые друзья, и новые союзники. Сотрудничество, совместная работа могут положить начало дружбе или романтической истории. Благоприятна финансовая картина. День хорошо подходит для того, чтобы делать покупки, заключать сделки. Смело полагайтесь на интуицию во всем, что касается денег: ее подсказки неизменно оказываются верными.
Дева
День начинается отлично. Первая его половина подходит для важных дел, решения серьезных вопросов. Никто не может сбить вас с толку, запутать или ввести в заблуждение. Вы полагаетесь на собственный опыт и здравый смысл; лучших советчиков сложно найти. Вероятно удачное решение важных финансовых вопросов, не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вторая половина дня проходит несколько спокойнее первой. Она дает возможность отдохнуть, отвлечься от привычных забот ради каких-то приятных занятий. Не исключена встреча с человеком, по которому вы в последнее время скучали.
Весы
Трудности преодолимы, проблемы решаемы, а вы настойчивы. Серьезных причин для беспокойства нет, зато есть шанс осуществить все, что вы задумали, и даже больше. Не всегда ваши труды приносят результат сразу. Но ясно, что нужно лишь немного подождать, поэтому вы не теряете оптимизма. День отлично подходит для общения. Вы легко ладите с очень разными людьми, понимаете, что на уме у каждого. Вероятны встречи, которые запомнятся надолго, а также приятные знакомства. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно, и это вам понравится.
Скорпион
Отличный плодотворный день. Вряд ли сегодня возникнут задачи, которые вы не могли бы решить, или вопросы, на которые не найдется ответ. Вы внимательны, замечаете любые мелочи, не упускаете из виду детали, способные сыграть важную роль. Все это помогает избежать ошибок, быстро достичь цели. Хотя дел может быть больше, чем вы ожидали, остается время и для отдыха, и для общения с близкими. Некоторым Скорпионам полезно будет сменить обстановку, побывать в новых местах. После этого представители знака почувствуют себя гораздо бодрее и энергичнее.
Стрелец
Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие, не поддаетесь на провокации и принимаете взвешенные решения. Именно это позволяет избежать ошибок и опрометчивых поступков, о которых пришлось бы пожалеть. Вероятны успешные деловые переговоры. Не исключено, что сегодня вы познакомитесь с людьми, с которыми вскоре будете вместе работать. День подходит для домашних мероприятий: можно пригласить гостей, устроить семейный праздник или дружескую вечеринку. Вам удается всем поднять настроение. Даже те, кто в последнее время столкнулся с серьезными трудностями, рядом с вами чувствуют себя лучше.
Козерог
Отдохните. Это не лучший день для важных и сложных дел, ответственных решений. Не всем представителям знака удается правильно оценить ситуацию; многие склонны выдавать желаемое за действительное. Стоит прислушаться к советам, если их дают люди, опыту которых вы доверяете. Можно запланировать на этот день небольшие поездки. Они, скорее всего, сложатся удачно, подарят массу позитивных эмоций. Вероятны незапланированные расходы. Но речь тут идет о незначительных суммах, которые не станут для вас проблемой. Не спешите с покупками, сегодня может быть трудно сделать верный выбор.
Водолей
Не спешите. Это определенно не лучший день для решительных действий и кардинальных перемен. Лучше придерживаться плана, составленного раньше: так вы и сами сможете избежать лишних волнений, и окружающих от них избавите. Обсуждение любых вопросов, касающихся работы и бизнеса, стоит вести терпеливо и спокойно, даже если вас будут пытаться вывести из равновесия. День хорошо подходит для общения с самыми близкими людьми, а также совместного отдыха, каких-то развлекательных поездок. Вам полезно сменить обстановку; многих Водолеев это вдохновляет.
Рыбы
Вы настроены оптимистично и верите в удачу своих начинаний. Это часто оказывается полезным, но может и к трудностям привести, если вы слишком решительно возьметесь за очень сложное дело, переоценив свои силы. Подумайте, с кем вы могли бы посоветоваться. Люди, чей опыт мог бы вам пригодиться, есть в самом близком окружении. Поездки могут складываться не слишком удачно. Порой они отнимают гораздо больше времени, чем вы ожидали. Но серьезных проблем не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь.