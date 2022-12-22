Черный Кролик принесет громкий успех: Глоба предрек двум знакам Зодиака фееричный 2023 год

Представителей воздушного знака множество приятных перемен. Водолеи смогут четко понять для себя, чего им хочется и как этого достичь. Какое бы решение ни приняли Водолеи, они обретут счастье, а в жизни наступит новый этап. Астролог считает, что все пути ведут знак к богатству и процветанию.

Представители водного знака с самого начала 2023 года окунутся в сказку. У Рыб все будет получаться, удача ждет как в делах и финансах, так и в личной жизни. Карьера пойдет в гору, вам будет сложно разобраться, чего же вы хотите на самом деле. Однако ближе к лету Рыбам удастся оставить в прошлом нелюбимое дело и полностью сменить род деятельности. Представителей знака ждет гармония в отношениях со второй половинкой, ссоры и скандалы останутся в 2022 году.