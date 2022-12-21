Что нельзя делать 21 декабря и как привлечь удачу в этот день.
Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот день
Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот день
21 декабря церковь почитает память Анфисы Римской. В этот день девушкам надо заниматься рукоделием. Шить, вязать и вышивать различные изделия.
Именно с этого дня начинались подготовки к свадьбе. Вышивали свадебные рушныки, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.
Женщины просили святую Анфису уберечь от проблем в доме и других бедствий.
Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.
Если начать заниматься новым делом в этот день, то оно будет успешным.
Что нельзя делать 21 декабря
- Нельзя 21 декабря ссориться и не входить в конфликты.
- Нельзя 21 декабря вспоминать прошлое, плакать и грустить.
Приметы на 21 декабря
- Если 21 декабря птицы под крышей прячутся, то ждать метель.
- Если синицы с самого утра чирикают, то примета к тому, что ночью ударит мороз.
- Если 21 декабря идет снегопад, то будет дождливое лето.