Ужасная новость: из жизни ушел эстонский артист Павел Шелл

В начале декабря Павлу Шеллу исполнилось 49 лет, свой день рождения он отметил 10 декабря большим концертом в городе Кохтла-Ярве. Выступал Павел и в Таллинне, в том числе вместе с Оттем Лепландом и Уку Сувисте.