Сегодня вечером порталу Limon.ee стало известно, что любимый артист из Ида-Вирумаа Павел Шелл ушел из жизни. Это случилось внезапно.
Ужасная новость: из жизни ушел эстонский артист Павел Шелл
Ужасная новость: из жизни ушел эстонский артист Павел Шелл
В начале декабря Павлу Шеллу исполнилось 49 лет, свой день рождения он отметил 10 декабря большим концертом в городе Кохтла-Ярве. Выступал Павел и в Таллинне, в том числе вместе с Оттем Лепландом и Уку Сувисте.
Коллеги и друзья артиста начали выражать свои соболезнования в социальных сетях.
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