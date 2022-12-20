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Ужасная новость: из жизни ушел эстонский артист Павел Шелл

Limon.ee
Ужасная новость: из жизни ушел эстонский артист Павел Шелл
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Фото: Из личного архива

Сегодня вечером порталу Limon.ee стало известно, что любимый артист из Ида-Вирумаа Павел Шелл ушел из жизни. Это случилось внезапно. 

В начале декабря Павлу Шеллу исполнилось 49 лет, свой день рождения он отметил 10 декабря большим концертом в городе Кохтла-Ярве. Выступал Павел и в Таллинне, в том числе вместе с Оттем Лепландом и Уку Сувисте.

Коллеги и друзья артиста начали выражать свои соболезнования в социальных сетях. 

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