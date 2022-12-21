День, когда особенно важными становятся подсказки интуиции. Возможны неожиданные открытия, настоящие озарения. Некоторым удается по-новому взглянуть на то, что прежде казалось очевидным, и справиться с проблемами, которые прежде представлялись неразрешимыми. Вероятны необычные встречи, интересные, но порой странные разговоры, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 декабря
Стоит внимательно слушать даже тех, кто обычно не делится важной информацией: можно узнать что-то полезное из совершенно неожиданного источника. Осторожность нужна в том, что касается финансов. Тут спонтанные решения редко оказываются удачными.
Овен
Благоприятный день для общения. Вы не просто хорошо ладите с людьми, но и легко догадываетесь, о чем они думают, чего хотят и чего ждут от вас. Это часто помогает при обсуждении деловых вопросов. Можно избежать долгих объяснений, быстро найти решение, которое всем нравится. Вероятны какие-то неожиданные события, перемены в деловой сфере, к которым вы не были готовы. Помните: все происходящее открывает перед вами новые горизонты. Поэтому не стоит пытаться во что бы то ни стало сохранить существующий порядок вещей. Воспользуйтесь возможностями, которые появляются сегодня; вы об этом не пожалеете.
Телец
День новых дел и неожиданных задач. Интуиция подсказывает, что едва ли можно справиться с ними, действуя проверенными методами, поэтому вы ищете собственный путь. Импровизации и эксперименты оказываются удачными, именно благодаря им вы и добиваетесь поставленных целей. Вы не остаетесь равнодушными к потребностям и интересам окружающих, стараетесь поддержать тех, кто оказался в сложном положении. Во многом благодаря этому меняются к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно.
Близнецы
Отличный день для творческой работы, решения необычных задач. Вы быстро учитесь новому, многое схватываете на лету, поэтому часто добиваетесь успеха там, где другие не справились. Удается найти союзников: многим нравятся ваши идеи, люди часто готовы взять на себя часть ваших забот. Дома возможны небольшие разногласия, порой споры возникают из-за каких-то бытовых вопросов. Но вы стараетесь не допустить серьезных конфликтов, найти решение, которое всем понравится. Это получается. К концу дня отношения вновь станут гармоничными, а разговоры – приятными.
Рак
Отличный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением многих проблем, и уже знакомых, и совершенно новых. Часто в этом помогают наблюдательность и фантазия. Именно благодаря этим качествам вы находите возможности, которых не заметили другие и умело ими пользуетесь. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Часто вы не понимаете, что на душе у других, почему люди, которых вы хорошо знаете, поступают так, а не иначе. Но открытых конфликтов все же удается избежать, и это по большей части ваша заслуга. Вторая половина дня обещает хорошие новости.
Лев
Найти союзников и помощников нетрудно. Сегодня многие интересуются вашими идеями, охотно предлагают поддержку, когда дело доходит до их осуществления. Общие дела очень сближают; не исключено, что с них начнется долгая дружба. Возможно и начало романтических отношений. Они едва ли будут развиваться стремительно, но вы никуда и не торопитесь. Рабочие вопросы вы решаете быстро, а вот с домашними трудностями сразу не удается справиться. Но и тут вы находите выход из положения. Могут потребоваться неожиданные расходы.
Дева
Не тратьте время напрасно. Начало дня будет очень благоприятным, отлично подходящим и для новых дел, и для завершения старых. Вы уверены в успехе своих начинаний, и часто именно поэтому добиваетесь успеха. Можно действовать самостоятельно: так вам не придется тратить время на долгие разговоры, объяснять, с чего вы хотите начать и к чему стремитесь. Вторая половина дня тоже складывается неплохо, но проходит она гораздо спокойнее. Будет возможность отдохнуть, приятно провести время с близкими, провести время со старым другом, по которому вы скучали.
Весы
Начало дня отлично подходит и для деловых встреч, и для личных. Это время, когда вам легко найти общий язык с людьми, понять, чего хотят те, кто совсем на вас не похож. Многие Весы расстаются со старыми стереотипами и заблуждениями, начинают на многие вещи смотреть по-новому. Это открывает перед представителями знака возможности, которых они прежде не замечали. Вторая половина дня полна полезных дел. Они могут оказаться чуть сложнее, чем можно было предполагать, но это не помешает вам отлично справиться со всем. Пригодится опыт, полученный раньше.
Скорпион
Подходящий день для того, чтобы проявить решительность и настойчивость. Именно эти качества помогают вам добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Вы действуете последовательно; это позволяет избежать суеты, путаницы и досадных ошибок. Появляется возможность укрепить старые деловые связи и обзавестись новыми. Но уступчивость и деликатность тоже не будут лишними – их стоит проявить в общении с близкими. Иначе трудно будет избежать разногласий и горячих споров, которые могли бы на время испортить отношения.
Стрелец
День планов, которые хочется осуществить немедленно. Едва ли начатое сегодня удастся быстро завершить, но вы сделаете несколько важных шагов, поймете, что стоит предпринять в ближайшее время. Найдутся и люди, готовые помочь вам. Подумайте, чем вы могли бы отблагодарить их за поддержку. Не всегда получается быстро найти общий язык с окружающими, но вы терпеливы и не поддаетесь на провокации. Именно это позволяет обойтись без лишних споров, обид и взаимного недовольства. К вечеру удается поладить даже с теми, кто неохотно идет на контакт.
Козерог
Если вы планируете на этот день что-то важное, будьте готовы к тому, что действовать придется самостоятельно. Едва ли быстро появятся союзники, а когда желающие помочь вам найдутся, потребуются долгие обсуждения и объяснения. Вы во всем стараетесь полагаться на собственный опыт. Это не всегда нравится окружающим: им кажется странным, что вы игнорируете хорошие советы. Но ссориться с вами не хочется никому, поэтому и конфликтов не возникает. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным представителям знака.
Водолей
Важные дела и серьезные разговоры лучше не откладывать: для того и другого подходит первая половина дня. Она дает возможность решить вопросы, о которых много размышляли и вы, и ваши знакомые. Появляются новые планы, касающиеся работы и бизнеса. Не исключено, что появится новый источник доходов. В личных отношениях едва ли возникнут проблемы, а вот перемены к лучшему весьма вероятны. Становится ясно, чего на самом деле хотят и ждут от вас близкие люди. Вы сможете исполнить заветное желание того, кто вам особенно дорог.
Рыбы
Не все дела сегодня даются легко. Если вы заняты чем-то важным, запаситесь терпением: едва ли удастся быстро добиться нужного результата. Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Подумайте дважды, прежде чем делать крупные покупки или заключать сделки. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций. Общение с близкими радует. Даже сложные вопросы удается обсудить спокойно и конструктивно; обязательно найдется решение, которым все будут довольны. Вечер подходит для романтического свидания, оно оставит много приятных воспоминаний.