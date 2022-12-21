Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 декабря

Рак

Отличный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением многих проблем, и уже знакомых, и совершенно новых. Часто в этом помогают наблюдательность и фантазия. Именно благодаря этим качествам вы находите возможности, которых не заметили другие и умело ими пользуетесь. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Часто вы не понимаете, что на душе у других, почему люди, которых вы хорошо знаете, поступают так, а не иначе. Но открытых конфликтов все же удается избежать, и это по большей части ваша заслуга. Вторая половина дня обещает хорошие новости.

Лев

Найти союзников и помощников нетрудно. Сегодня многие интересуются вашими идеями, охотно предлагают поддержку, когда дело доходит до их осуществления. Общие дела очень сближают; не исключено, что с них начнется долгая дружба. Возможно и начало романтических отношений. Они едва ли будут развиваться стремительно, но вы никуда и не торопитесь. Рабочие вопросы вы решаете быстро, а вот с домашними трудностями сразу не удается справиться. Но и тут вы находите выход из положения. Могут потребоваться неожиданные расходы.

Дева