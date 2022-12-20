МАТЬ В ШОКЕ ⟩ Популярный ресторан не продал клиентке с ребенком еду из детского меню. По невероятной причине!

Несколько дней назад мы писали о том, как сотрудники Circle K в Тарту отказались продать детский набор взрослому, потому что с ним не было ребенка. Оказывается, в Эстонии есть и другие подобные запутанные случаи, связанные с ресторанным питанием для детей.

В редакцию портала Elu24 написала разочарованная мать, которая посетила ресторан Babyback Ribs & BBQ в торговом центре «Юлемисте» со своим четырехлетним ребенком и хотела заказать для него бургер и куриные наггетсы из детского меню, после чего, как утверждается, официантка спросила, есть ли у клиентки второй ребенок. «Я честно сказала, что нет, ведь ребенок делится едой со мной, потому что он ест очень мало», - говорит клиентка, которая якобы получила странный ответ от официантки. «Она сказала, что нет, так дело не пойдет. Что их оштрафуют, если я съем еду ребенка», - описывает читательница портала разговор с официанткой.