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МАТЬ В ШОКЕ ⟩ Популярный ресторан не продал клиентке с ребенком еду из детского меню. По невероятной причине!

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Популярный ресторан не продал клиентке с ребенком еду из детского меню. По невероятной причине!
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Фото: Gert Tali

«Для меня произошедшее не поддается никакой логике. Я еще несколько раз переспросила, действительно ли мне нельзя доесть за ребенком, если он оставит еду, и официантка ответила, что нет, иначе ее (сотрудницу заведения – прим.ред.) оштрафуют», – рассказывает мать, посетившая Babyback Ribs & BBQ. Ресторан опровергает эти обвинения. 

Несколько дней назад мы писали о том, как сотрудники Circle K в Тарту отказались продать детский набор взрослому, потому что с ним не было ребенка. Оказывается, в Эстонии есть и другие подобные запутанные случаи, связанные с ресторанным питанием для детей. 

В редакцию портала Elu24 написала разочарованная мать, которая посетила ресторан Babyback Ribs & BBQ в торговом центре «Юлемисте» со своим четырехлетним ребенком и хотела заказать для него бургер и куриные наггетсы из детского меню, после чего, как утверждается, официантка спросила, есть ли у клиентки второй ребенок. «Я честно сказала, что нет, ведь ребенок делится едой со мной, потому что он ест очень мало», - говорит клиентка, которая якобы получила странный ответ от официантки. «Она сказала, что нет, так дело не пойдет. Что их оштрафуют, если я съем еду ребенка», - описывает читательница портала разговор с официанткой.

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