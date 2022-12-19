РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО В «ЛИМОНАД ШОУ» ⟩ Мечты должны сбываться? Эстонский психолог и предприниматель расскажут, как правильно загадывать желания

Тема вечера в среду, 21 декабря: «Желания, мечты и цели. Как правильно загадывать желания, чтобы они воплощались в жизнь».

Гость студии – основатель кафе Kofeman Анастасия Лавр, человек, который приехал в незнакомую страну и поставив себе цель, открыла кафе в самом сердце старого города, сделав из него точку притяжения не только для туристов, но и для местных жителей.

А какая мечта сбылась у вас? Поделись своей историей и выиграй приз! Присылай историю на info@limon.ee или звони в среду в прямой эфир "Лимонад-шоу" по номеру 630 70 73

Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет здесь, 21 декабря, в 19:00 в этой статье, а также на Facebook странице Limon (https://www.facebook.com/limonest).

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook – в прямом эфире!

Сила желания: неужели всё, что мы хотим, сбывается?

– Как правильно загадывать желания?

– Что надо сделать, чтобы мечты сбывались?

– Как правильно мечтать?

– Почему вместо желаний сбываются страхи?

Мотивируйте себя и своих окружающих! Делитесь историями своего успеха и получайте приятные подарки.

В среду, 21 декабря, в прямом эфире «Лимонад-шоу» мы прочитаем ваши истории, будем активно принимать звонки, а также расспросим психолога, что же такого надо сделать, чтобы мечты наконец начали сбываться! Раскроем все карты!