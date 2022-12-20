Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день нужно придерживаться ограничений – не есть мяса, молока, яиц, рыбы.
Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успех
Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успех
Также в доме принято было ставить веточки ели в воду. Верили, что они принесут небывалый успех.
Что нельзя делать 20 декабря
- Нельзя 20 декабря ругаться, ссориться, желать кому-то зла, обижать людей и таить обиду в себе.
- Нельзя встречаться с людьми, которые вам неприятны.
- Нельзя 20 декабря тяжело работать, стирать.
- Нельзя 20 декабря девушкам расчесываться и мыть голову.
- Нельзя 20 декабря грустить, унывать, страдать.
- Нельзя 20 декабря дарить и принимать подарки.
- Нельзя 20 декабря пересаживать домашние растения.
Приметы на 20 декабря
- Если солнце расположено в дымке, то ждать вьюгу.
- Если идет мокрый снег, то лето будет с дождями.
- Если домашние животные беспокойны, то ждать метель.