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Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успех

Limon.ee
Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успех
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Рождество и Новый год. Подарки.
Рождество и Новый год. Подарки. Фото: nelea33/Shutterstock

Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день нужно придерживаться ограничений – не есть мяса, молока, яиц, рыбы.

Также в доме принято было ставить веточки ели в воду. Верили, что они принесут небывалый успех.

Что нельзя делать 20 декабря

  • Нельзя 20 декабря ругаться, ссориться, желать кому-то зла, обижать людей и таить обиду в себе.
  • Нельзя встречаться с людьми, которые вам неприятны.
  • Нельзя 20 декабря тяжело работать, стирать.
  • Нельзя 20 декабря девушкам расчесываться и мыть голову.
  • Нельзя 20 декабря грустить, унывать, страдать.
  • Нельзя 20 декабря дарить и принимать подарки.
  • Нельзя 20 декабря пересаживать домашние растения.

Приметы на 20 декабря

  • Если солнце расположено в дымке, то ждать вьюгу.
  • Если идет мокрый снег, то лето будет с дождями.
  • Если домашние животные беспокойны, то ждать метель.
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