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Это непростой день, но его важно провести правильно! Гороскоп на 20 декабря

Limon.ee
Это непростой день, но его важно провести правильно! Гороскоп на 20 декабря
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Фото: Shutterstock

Начало дня едва ли подходит для важных разговоров. Многим эмоции мешают сосредоточиться на главном, выслушать собеседника, принять во внимание его точку зрения. Даже люди, которые в это время отлично ладили, могут ссориться из-за пустяков. Однако со временем ситуация меняется к лучшему, пишет Dvorec.

Овен 

Едва ли удастся избежать мелких недоразумений в начале дня. Скорее всего, что-то в это время пойдет не по плану, какое-то неожиданное событие приведет вас в замешательство. Но с ситуацией вы справитесь быстро, интуиция подскажет, как лучше действовать. Благодаря вашим усилиям решится проблема, тревожившая многих. Вторая половина дня радует интересными делами и приятными встречами. Это время, когда многим Овнам пригодятся их знания и таланты. 

Телец 

Вряд ли день обойдется без неожиданностей. По большей части они будут приятными. Удачное стечение обстоятельств позволит быстро справиться с делом, которое долгое время казалось слишком сложным. Не исключены полезные знакомства. День подходит для встречи с потенциальным работодателем, будущим деловым партнером. Близкие преподнесут приятные сюрпризы или порадуют хорошими новостями. Удачно проходят любые семейные мероприятия, да и встреча с друзьями оставляет самое приятное впечатление. Вторая половина дня – благоприятное время для важного разговора с любимым человеком.

Близнецы

Беспокойный и очень интересный день. Он преподнесет немало сюрпризов. Появляются задачи, с которыми не так-то просто справиться. Пугает ли вас это? Ничуть! Наоборот, вы с энтузиазмом беретесь за то, что другим кажется сложным, почти невыполнимым. И быстро добиваетесь успеха. Не последнюю роль тут играет везение, но и ваши усилия важны. Вторая половина дня – время обсуждения важных вопросов. Они могут быть профессиональными или личными, но вам в любом случае нужно быть серьезными и внимательными, стараться ничего не упустить из виду.

Рак

Спешить не нужно. Это благоприятный день с деловой точки зрения, но решение любых задач, даже самых простых, может требовать больше времени, чем обычно. Не исключены споры с коллегами и руководством, долгие и не всегда конструктивные обсуждения. Но все это не помешает вам сделать то, что было задумано. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях, какие-то приятные сюрпризы. Будет возможность порадовать человека, который вам особенно дорог. Общие дела сегодня особенно сильно сближают, помогают оставить в прошлом взаимные претензии и обиды.

Лев 

Благоприятный день для общения: вас внимательно слушают, правильно понимают, во многом поддерживают. Самое время делиться идеями, в том числе такими, в успехе которых вы сами пока не уверены. Обсуждение окажется очень полезным, поскольку вы получите и ответы на свои вопросы, и важные советы. День отлично подходит для решения вопросов, связанных с деньгами или имуществом. Тут можно положиться на интуицию: благодаря ее подсказкам вы поступите правильно, даже если будете располагать лишь минимумом информации. Можно покупать какие-то полезные вещи для дома, например, мебель или бытовую технику.

Дева 

Начало дня порадует хорошими новостями. Вероятны в это время и неожиданные встречи; приятно будет пообщаться со старыми знакомыми или друзьями, с которыми вы давно не виделись. Информация, полученная в это время, поможет определиться с планами на будущее, решить, за что браться в первую очередь. Подходящий день для того, чтобы покупать все необходимое для работы и учебы: книги, технику, материалы и так далее. А вот на ненужные, хоть и очень симпатичные вещи сегодня деньги тратить не стоит. Вечер подходит для прогулки. Хорошо, если компанию вам составит кто-то из близких.

Весы 

Непросто сохранять спокойствие. День приносит какие-то неожиданные события, задачи, которые нужно решить быстро. Это часто раздражает, поскольку мешает действовать по плану, делать именно то, что вы задумали раньше. Огорчает и то, что окружающие часто понимают вас неправильно, а порой и как будто специально испытывают ваше терпение. Но сам по себе день не так уж плох. Со сложными делами вы справляетесь довольно быстро, потому что подходите к ним творчески, ищите действительно эффективные решения. Приятно, что награда за труды не заставляет себя ждать.

Скорпион 

Неожиданных событий день может принести немало, но ни одно из них не собьет вас с толку. Вы быстро ориентируетесь в новых обстоятельствах, часто принимаете верные решения буквально на ходу, не раздумывая ни минуты. Окружающие призывают вас не спешить. Но интуиция подсказывает вам, что тратить время напрасно никак нельзя, и в этом не ошибается. День отлично подходит для встреч в неформальной обстановке. Даже важные вопросы можно обсуждать непринужденно, избегая официального тона. Вы производите хорошее впечатление на окружающих, это и в делах помогает, и в личных отношениях многое меняет к лучшему.

Стрелец

Насыщенный день. Приходится заниматься несколькими делами сразу, решать один сложный вопрос за другим. Это довольно утомительно, но вы так увлекаетесь, что не чувствуете усталости. Уверенность в своих силах помогает добиваться успеха там, где другие наверняка бы растерялись и отступили. Появляется много хороших идей, планов. Хочется немедленно поделиться ими с близким человеком, обсудить все до мелочей. Что ж, день для этого вполне подходит. Можно получить не только поддержку, но и хорошие советы.

Козерог 

В начале недели возможны какие-то неприятные события, неудачные совпадения, выбивающие из колеи. Это не лучшее время для общения, потому что вы более раздражительны, чем обычно, можете рассердиться из-за любого пустяка. Но влияние позитивных тенденций усиливается быстро; уже через несколько часов становится совершенно очевидно, что жизнь наладилась, а звезды на вашей стороне. Вторая половина дня щедра на приятные сюрпризы, в том числе романтические. В это время могут сбыться какие-то давние желания, смелые мечты.

Водолей 

Отличный день. Вы справляетесь даже с задачами, к которым еще совсем недавно не знали, как подступиться. Привычные же дела вовсе не вызывают затруднений, да и времени отнимают немного. Полезным оказывается то, чему вы научились раньше. Появляется шанс осуществить идеи, появившиеся давным-давно. Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания, и это ничуть вас не смущает. Можно рассказать о своих победах, успехах и достижениях – сейчас это действительно интересно очень многим. Вероятны знакомства, которые положат начало долгому профессиональному сотрудничеству или настоящей дружбе.

Рыбы 

Легкий день, приятный и интересный. Интуиция очень остра, благодаря ее подсказкам вы отлично справляетесь с решением сложных проблем. Возможны удачные совпадения; вы сможете извлечь из них максимум пользы. Появляются отличные идеи, вы немедленно находите способ реализовать их. Окружающих это восхищает. Хорошо браться за что-то новое: вы быстро понимаете, с чего начать и куда двигаться дальше, как добиться успеха. Подходит день и для того, чтобы что-то менять в своей жизни. Можно начать с малого – этого будет достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

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