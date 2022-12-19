Каким будет 2023 год для каждого знака Зодиака: прогноз от Василисы Володиной

Дева

2023 год принесет вам массу довольно разнородных событий. Обо всем по порядку! С весны сфера отношений может подвергнуться определенным испытаниям на прочность, зрелость и взаимную ответственность. В ближайшие месяцы вам предстоит открыть для себя, что брак — это не только романтика, но и необходимость поддержать партнера, если ему непросто. Подставить плечо, помочь, взять на себя излишки обязанностей, которые его обременяют. Впрячься вместе там, где раньше вы пахали по отдельности. Причем стороной, которая нуждается в помощи, можете оказаться вы или Ваш партнер.

Весы

Среди всех медленных планет (именно они задают тон большим событиям в жизни) для знака Весов важнее всего Сатурн. Именно его перемещения и аспекты показывают основные тенденции года. И вот в марте 2023 года Сатурн входит в Рыбы, а это 6-й символический дом у людей знака Весы. И внимание направлено, прежде всего, на такие вопросы. Первое — упорядочивание всего, что связано с повседневными обязательствами, работой. Если, например, последнее время вы могли себе позволить расслабиться на работе, или не показываться там пару недель (это о тех, кто работает на удаленке), или игнорировать распоряжения руководства, подходить к каким-то обязанностям спустя рукава… будьте готовы к тому, что с весны эта «лавочка» прикроется!

Скорпион