владимир политов ⟩ 22-летняя дочь солиста «На-На» Владимира Политова экстренно госпитализирована – она в коме

По сообщению StarHit, дочь музыканта отравилась антидепрессантами. Еще недавно Алена боролась с перепадами настроения при помощи препаратов и, по всей видимости, случилась передозировка.

В критическом состоянии дочь Политова обнаружил ее супруг, он и вызвал скорую.

Сам Владимир Политов в курсе произошедшего. Вчера артист рассказал в беседе с журналистами, что посетит дочь в больнице сегодня примерно в обед.