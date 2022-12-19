Вчера вечером стало известно, что 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. Сегодня озвучена причина трагедии.
22-летняя дочь солиста «На-На» Владимира Политова экстренно госпитализирована – она в коме
22-летняя дочь солиста «На-На» Владимира Политова экстренно госпитализирована – она в коме
По сообщению StarHit, дочь музыканта отравилась антидепрессантами. Еще недавно Алена боролась с перепадами настроения при помощи препаратов и, по всей видимости, случилась передозировка.
В критическом состоянии дочь Политова обнаружил ее супруг, он и вызвал скорую.
Сам Владимир Политов в курсе произошедшего. Вчера артист рассказал в беседе с журналистами, что посетит дочь в больнице сегодня примерно в обед.
Напомним, Алена появилась на свет в первом браке солиста группы «На-На». После разрыва бывшая супруга певца забрала дочь с собой в Индию и при этом не запрещала Политову видеться с ребенком. Какое-то время Алена жила с родительницей в Германии, сейчас же она замужем и проживает в Москве.
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