ИНТЕРВЬЮ ⟩ Любимица публики Анне Вески рассказала о своих любимчиках среди эстрадных исполнителей

Обладательница премии «Лучшая исполнительница» от радиостанции Elmar Анне Вески уже строит планы на Новый год. «Скажу честно, вчера я села, приняла сауну и посмотрела телевизор», – рассказывает Анне Вески, описывая вечер отдыха, подобные которому нечасто появляются в ее жизни.