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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Любимица публики Анне Вески рассказала о своих любимчиках среди эстрадных исполнителей

Таави Сепп Крислин Метсанурм
Любимица публики Анне Вески рассказала о своих любимчиках среди эстрадных исполнителей
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Фото: Pilt videost

Обладательница премии «Лучшая исполнительница» от радиостанции Elmar Анне Вески уже строит планы на Новый год. «Скажу честно, вчера я села, приняла сауну и посмотрела телевизор», – рассказывает Анне Вески, описывая вечер отдыха, подобные которому нечасто появляются в ее жизни.

1 декабря радиостанция Elmar отпраздновала свой 25-й день рождения и пригласила на это мероприятие сливки эстонского музыкального сообщества. Торжественное вручение наград также транслировалось на Канале 2 в пятницу 16 декабря.

«Не буду врать, мне нравится получать награды. Мне нравится, когда меня замечают», – говорит Анне Вески, обладательница награды «Лучшая исполнительница».

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