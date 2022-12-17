Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым

Самый простой способ гадания: вечером молодые девушки прятали три лавровых листа под подушку с именами трех мужчин. Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Обязательно стоит сходить в церковь. Женщины просили об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.

Также было принято готовить вареники с творогом и кашу. Обязательно в блюда добавляли мак.

Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя 17 декабря вязать, шить и вышивать.

Нельзя 17 декабря убирать в доме.

Нельзя 17 декабря употреблять слишком жирную пищу.

Нельзя 17 декабря устраивать скандалы, ругаться и злиться.

Приметы на 17 декабря