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Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым

Limon.ee
Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым
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Приметы. Иллюстративное фото.
Приметы. Иллюстративное фото. Фото: mutan/Shutterstock

17 декабря было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее и узнать имя суженого, пишет Главред.

Самый простой способ гадания: вечером молодые девушки прятали три лавровых листа под подушку с именами трех мужчин. Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Обязательно стоит сходить в церковь. Женщины просили об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.

Также было принято готовить вареники с творогом и кашу. Обязательно в блюда добавляли мак.

Что нельзя делать 17 декабря 

  • Нельзя 17 декабря вязать, шить и вышивать.
  • Нельзя 17 декабря убирать в доме.
  • Нельзя 17 декабря употреблять слишком жирную пищу.
  • Нельзя 17 декабря устраивать скандалы, ругаться и злиться.

Приметы на 17 декабря

  • Если на небе 17 декабря много звезд, то скоро ударят морозы.
  • Если в Варварин день закат красного цвета, то день будет ясный.
  • Если 17 декабря стукнул мороз, то холода продержатся еще долгое время.
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