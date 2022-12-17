17 декабря было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее и узнать имя суженого, пишет Главред.
Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым
Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливым
Самый простой способ гадания: вечером молодые девушки прятали три лавровых листа под подушку с именами трех мужчин. Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.
Обязательно стоит сходить в церковь. Женщины просили об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.
Также было принято готовить вареники с творогом и кашу. Обязательно в блюда добавляли мак.
Что нельзя делать 17 декабря
- Нельзя 17 декабря вязать, шить и вышивать.
- Нельзя 17 декабря убирать в доме.
- Нельзя 17 декабря употреблять слишком жирную пищу.
- Нельзя 17 декабря устраивать скандалы, ругаться и злиться.
Приметы на 17 декабря
- Если на небе 17 декабря много звезд, то скоро ударят морозы.
- Если в Варварин день закат красного цвета, то день будет ясный.
- Если 17 декабря стукнул мороз, то холода продержатся еще долгое время.
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