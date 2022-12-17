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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря

Limon.ee
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря
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Зима. Иллюстратиивное фото
Зима. Иллюстратиивное фото Фото: Shutterstock

День, когда избежать споров трудно, а пользы от них мало. Люди, стремящиеся к переменам, тщетно пытаются доказать их необходимость консерваторам; масса разногласий возникает при попытках хотя бы на шаг отступить от традиций. Если вы хотите внедрить что-то новое, подумайте, не будет ли проще сделать это, не привлекая лишнего внимания, пишет Дворец.

Старайтесь уделять больше внимания близким: сейчас взаимная поддержка особенно важна. Полезно будет отвлечься от рутины. Даже самые незамысловатые развлечения всем поднимают настроение.

Овен

День, когда многие проблемы удается решить просто потому, что вы не сомневаетесь в том, что это возможно. Уверенность в успехе помогает достигать того, о чем другие только мечтают. При этом вы правильно оцениваете свои возможности и не беретесь за заведомо невыполнимые задачи. Появляется много новых идей; интуиция безошибочно подсказывает, как их можно реализовать. Дружелюбие и доброжелательность привлекают к вам окружающих, многие хотят познакомиться поближе. Вероятно начало и дружеских, и романтических отношений; тут все будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу.

Телец

День требует осторожности в делах. Лучше сосредоточиться на привычных задачах: справиться с ними проще, чем с совершенно новыми. Не всегда просто найти общий язык с коллегами, деловыми партнерами; обсуждение важного вопроса может завершиться горячим спором. Однако открытого конфликта вы не допускаете, и решения, устраивающие всех, удается найти. Радует общение с близкими, личные отношения складываются гармонично. Вы радуете близких, они стараются ответить тем же. Вторая половина дня подходит и для дружеского свидания, и для романтической встречи.

Близнецы

Первая половина дня не подходит для серьезных дел, да и обсуждение важных вопросов лучше отложить. Непросто будет не только принять верное решение, но и просто выслушать собеседника, который почему-то с вами не согласен. Со временем эмоциональный фон стабилизируется, ладить с окружающими становится заметно проще. Вторая половина дня благоприятна для общения с людьми, которые вас хорошо знают. Можно о многом поговорить, договориться об общих планах. Вероятны вдохновляющие новости и предложения, которые вы с радостью примете.

Рак

Не спешите. Даже привычные дела сегодня могут требовать больше усилий, чем обычно, и отнимать больше времени. Но вы все же справляетесь с ними: тут помогают и собственная настойчивость, и поддержка близких людей. В первой половине дня заставляют нервничать новости, касающиеся работы, но вскоре выясняется, что все гораздо лучше, чем показалось сначала. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы поделиться своими планами, рассказать о необычных идеях. Многие готовы помочь в реализации задуманного, вы находите не только новых союзников, но и настоящих друзей.

Лев

Начало дня подходит для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро добиваетесь первых успехов и не падаете духом, если после этого возникают трудности. Появляется возможность реализовать какие-то давние рабочие планы. Начинайте действовать самостоятельно; чуть позже вы обязательно получите поддержку. Вторая половина дня проходит спокойнее, подходит для того, чтобы наводить порядок, завершать начатое раньше. Стоит проявить разборчивость в контактах; обсуждать важные вопросы стоит только с теми, кого вы хорошо знаете.

Дева

Не тратьте время напрасно в начале дня. Если у вас большие планы, приступать к их осуществлению стоит с самого утра. Это подходящее время и для самостоятельных действий, и для поиска союзников. Вы отлично ладите с теми, кто разделяет ваши цели и интересы. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут стать дружескими или романтическими. Во второй половине дня вероятны задержки в делах, а также недоразумения и разногласия, заставляющие волноваться. О серьезных проблемах речь не идет и здесь, но несколько неприятных моментов пережить приходится. Но вы справляетесь со всеми испытаниями.

Весы

Благоприятный день для делового общения. Любые разговоры о работе могут быть полезны, из непринужденных бесед с коллегами можно узнать много полезного. Самое время рассказать об успехах, которых вы достигли за последние дни: о них пора узнать тем, от кого зависит развитие вашей карьеры. Трудности порой возникают у Весов, занятых оформлением документов, но разобраться с ними удается быстро. Дома может быть больше забот, чем обычно. Решение бытовых проблем потребует расходов – впрочем, незначительных.

Скорпион

День отлично подходит для того, чтобы без суеты и спешки завершить дела, начатые раньше, найти ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Если вы беретесь за что-то новое, будьте готовы к тому, что на первом этапе возникнут трудности. Вы справитесь с ними, проявив настойчивость. Будет возможность спокойно поговорить с близкими о каких-то важных вещах, обсудить общие планы. Даже если возникают разногласия, удается быстро найти решение, которое нравится всем. Горячих споров удается избежать, и это ваша заслуга.

Стрелец

Отличный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением задач, прежде казавшихся чрезвычайно сложными; на пути не возникает преград, которые вы не могли бы преодолеть. Полезным оказывается опыт, полученный давным-давно. Благодаря ему вы быстро принимаете верные решения, не теряетесь в неоднозначных ситуациях. Важно не смешивать деловые и личные интересы. Там, где речь идет о работе и бизнесе, старайтесь руководствоваться интересами дела, а не собственными симпатиями и антипатиями. Такой подход позволяет избежать многих неприятных моментов.

Козерог

Это определенно не тот день, когда стоит делать все, что хочется, или говорить первое, что приходит в голову. К сожалению, сегодня вам может изменить обычное здравомыслие. Но идти на поводу у эмоций и мимолетных желаний все же не стоит. Помните о своих самых важных целях и планах: так вам будет проще принять верные решения. Полезно будет отдохнуть, отвлечься от рутины, сменить обстановку. Небольшая поездка в хорошей компании заметно улучшит настроение, поможет по-новому взглянуть на привычные вещи, выбросить из головы мрачные мысли и напрасные тревоги.

Водолей

Благоприятный день, одинаково хорошо подходящий и для решения проблем, возникших раньше, и для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Вы можете столкнуться с трудностями, но они не заставят вас отказаться от задуманного, не помешают достичь цели. Звезды сегодня особенно благосклонны к тем, кто старается творчески подходить даже к самым простым делам, не довольствуется решениями, лежащими на поверхности, старается во всем разобраться. Вероятны успехи в учебе. Вам хорошо дается даже то, что прежде казалось очень сложным.

Рыбы

Сохранять самообладание сегодня непросто: эмоциональный фон нестабилен, настроение может портиться из-за пустяков, да и окружающие как будто специально пытаются вывести вас из равновесия. Но удается сосредоточиться на важных делах, отбросить ненужное, и к вам возвращается спокойствие. День хорошо подходит для того, чтобы строить долгосрочные планы. Интуиция часто подсказывает, как могут развиваться события, что предпримут окружающие. Ее подсказки помогают и ладить с близкими, и находить подход к новым знакомым.

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