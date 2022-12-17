Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря

Рак

Не спешите. Даже привычные дела сегодня могут требовать больше усилий, чем обычно, и отнимать больше времени. Но вы все же справляетесь с ними: тут помогают и собственная настойчивость, и поддержка близких людей. В первой половине дня заставляют нервничать новости, касающиеся работы, но вскоре выясняется, что все гораздо лучше, чем показалось сначала. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы поделиться своими планами, рассказать о необычных идеях. Многие готовы помочь в реализации задуманного, вы находите не только новых союзников, но и настоящих друзей.

Лев

Начало дня подходит для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро добиваетесь первых успехов и не падаете духом, если после этого возникают трудности. Появляется возможность реализовать какие-то давние рабочие планы. Начинайте действовать самостоятельно; чуть позже вы обязательно получите поддержку. Вторая половина дня проходит спокойнее, подходит для того, чтобы наводить порядок, завершать начатое раньше. Стоит проявить разборчивость в контактах; обсуждать важные вопросы стоит только с теми, кого вы хорошо знаете.

Дева