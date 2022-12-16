Высокий голос, руки и другое: от чего на самом деле сходят с ума мужчины – не грудь

Например, мужчин могут привести в экстаз мелкая сеть морщинок, которые образуются возле глаз во время улыбки женщины. Также им нравятся длинные изящные ручки, поэтому эксперты рекомендуют не стесняться их демонстрировать – подчеркивать запястья, закатывать рукава.

Кроме того, мужчины очаровываются, когда женщина мило потягивается спросонья или намного устав. И просто сходят с ума от высокого женского голоса, подсознательно считая, что у дамы овуляция (в это время тон повышается).