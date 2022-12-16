ТОП-5 худших идей подарков на Новый год-2023, за которые вам точно не скажут спасибо

Чего только не покупают люди в подарок близким и друзьям на Новый год, помимо набивших оскомину банных принадлежностей или очередных сувениров с животным –символом года. Некоторые персоны умудряются своими идеями переплюнуть остальных. И сколько таких ненужных «презентов» стоят в сервантах нетронутыми или лежат нераскрытыми в шкафу? Какие из небюджетных подарков точно не стоит вручать после боя курантов? Составили стоп-лист презентов, с которыми легко промахнуться и не обрадовать получателей, а обидеть.

Декоративная и уходовая косметика класса люкс

Если ваша девушка, супруга или мама – любительница люксовой косметики, не спешите бежать в магазин. Это плохая идея: вы только зря потратитесь на неудачный подарок. Как уходовые, так и декоративные продукты женщина должна выбирать сама. Потому что она знает особенности кожи и предпочтения в макияже. Вдруг вы подарите то, что уже есть или точно не понравится? Останется лишь жалеть о выкинутых на ветер деньгах.

Набор витаминов и минералов