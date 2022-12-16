В преддверии праздника многие голову сломали вопросом «Что подарить на Новый год маме/мужу/детям»? Мы составили стоп-лист, чтобы вы не тратили зря деньги, скупая совершенно не нужные большинству вещи, пишет Life.
ТОП-5 худших идей подарков на Новый год-2023, за которые вам точно не скажут спасибо
Чего только не покупают люди в подарок близким и друзьям на Новый год, помимо набивших оскомину банных принадлежностей или очередных сувениров с животным –символом года. Некоторые персоны умудряются своими идеями переплюнуть остальных. И сколько таких ненужных «презентов» стоят в сервантах нетронутыми или лежат нераскрытыми в шкафу? Какие из небюджетных подарков точно не стоит вручать после боя курантов? Составили стоп-лист презентов, с которыми легко промахнуться и не обрадовать получателей, а обидеть.
Декоративная и уходовая косметика класса люкс
Если ваша девушка, супруга или мама – любительница люксовой косметики, не спешите бежать в магазин. Это плохая идея: вы только зря потратитесь на неудачный подарок. Как уходовые, так и декоративные продукты женщина должна выбирать сама. Потому что она знает особенности кожи и предпочтения в макияже. Вдруг вы подарите то, что уже есть или точно не понравится? Останется лишь жалеть о выкинутых на ветер деньгах.
Набор витаминов и минералов
Кто-то действительно настолько озабочен собственным здоровьем, что захочет «помочь» укрепить иммунитет и близким. Тогда под ёлкой вы найдёте в подарок не вкусные шоколадки, а разные пилюли. С витаминами и БАДами стоит быть осторожными. Какие-то компоненты в составе могут вызвать у человека аллергию или вовсе противопоказаны. Хорошо, если тот, кому подарят подобное, знает особенности организма. А если нет, последствия могут быть очень печальными.
Элитная парфюмерия
Как и с косметикой, к таким подаркам стоит подходить очень аккуратно. Трудно угадать предпочтения на ароматы, чтобы делать подобные сюрпризы. Даже логотип определённого бренда может вызвать у человека не улыбку радости, а кривую, недовольную усмешку, а не только не понравившийся запах. Не тратьте деньги, если не знаете достаточно хорошо личность и вкусы одаряемого. Лучше обойтись сертификатом или деньгами в конверте.
Абонемент в спортзал
Вы хотите без всяких задних мыслей порадовать жену, дочь, тёщу или подругу абонементом в спортзал? Хорошенько подумайте несколько раз, прежде чем совершить такую дорогую покупку. Во-первых, этим сюрпризом вы можете сильно обидеть человека, как бы открыто намекнув на недостатки фигуры. Во-вторых, из-за чувства вины практически насильно заставите «счастливчика» отрабатывать подарок. Фитнес ведь выберете на свой вкус, не подумав про того бедолагу, кому окажете медвежью услугу.
Домашний питомец
Одна их распространённых и дорогих идей для подарка на Новый год — питомец. Отличный же повод подарить кролика или кота, как считают многие. Живой символ 2023 года счастье и удачу притянет, детей повеселит, уют в доме создаст. Только вот о чём не думают горе-Санты – о последствиях. Начиная с банальной аллергии и заканчивая тратами на уход за любимцем. Не просто так некоторые люди не заводят себе пушистых друзей. Так что не стоит воплощать подобные идеи в жизнь без спроса будущих хозяев.