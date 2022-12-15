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Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедности

Limon.ee
Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедности
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Зимняя птица. Иллюстративное фото.
Зимняя птица. Иллюстративное фото. Фото: Amy Dale/Shutterstock

Люди верили, что 16 декабря важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека. Молчание избавит от невзгод и принесет большую удачу, пишет Главред.

Что нельзя делать 16 декабря

  • Нельзя вступать в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.
  • Нельзя 16 декабря петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки.
  • Нельзя 16 декабря до 3 часов ночи выходить на улицу. Это наиболее опасный период для человека.
  • Нельзя 16 декабря давать обещания. Можно пролететь и его не исполнить.

Приметы на 16 декабря

  • Если снегири 16 декабря чирикают под окном, то ждать оттепели.
  • Если кошка умывается и вылизывает лапки, то погода вскоре будет теплой и солнечной.
  • Если кошка жмется к батарее, то ждать мороза.
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