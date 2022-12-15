Люди верили, что 16 декабря важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека. Молчание избавит от невзгод и принесет большую удачу, пишет Главред.
Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедности
Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедности
Что нельзя делать 16 декабря
- Нельзя вступать в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.
- Нельзя 16 декабря петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки.
- Нельзя 16 декабря до 3 часов ночи выходить на улицу. Это наиболее опасный период для человека.
- Нельзя 16 декабря давать обещания. Можно пролететь и его не исполнить.
Приметы на 16 декабря
- Если снегири 16 декабря чирикают под окном, то ждать оттепели.
- Если кошка умывается и вылизывает лапки, то погода вскоре будет теплой и солнечной.
- Если кошка жмется к батарее, то ждать мороза.
Ключевые слова