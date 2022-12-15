Некоторым нравится снег, и их вовсе не пугают заснеженные городские улицы! Один даже решил взять лыжи и проверить свои навыки в старом городе Таллинна. Веселый момент не остался незамеченным и для иностранцев, пишет Elu24.
ОГО! ⟩ Эстонец прокатился на лыжах по улице в Старом городе Таллинна и попал в соцсети BBC
На странице в Twitter с более чем полумиллионом подписчиков, котором управляет BBC Weather, несколько дней назад был опубликован видеоролик, на котором лыжник спустился по улице Люхике ялг в старом городе Таллинна.
«Лыжники прошлой ночью на улицах Таллина», – написано 11 декабря. Более подробная информация о видеоролике не разглашается, но ERR сообщает, что лыжником на видео является преподаватель антропологии Таллиннского университета Йоонас Плаан.
«Это давно было в моем списке желаний. Я ждал подходящего момента», – прокомментировал Плаан, почему он решил прокатиться по улице Люхике ялг. Плаан, лыжник-любитель, некоторое время живший в Канаде, признался, что спуск был несложным.
Плаан не знает, кто снял видео, опубликованное BBC, но он упомянул, что некоторые прохожие снимали его катание на лыжах на свои телефоны.
☃️ Skiers on the streets of Tallinn in Estonia last night! ⛷️ pic.twitter.com/AIm17pzoW5— BBC Weather (@bbcweather) December 13, 2022