В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ⟩ Татьяна Тридворнова показала, как красиво и недорого украсить новогоднюю елку

«Украшения можно придумать из того, что есть дома. Потому что счастье не где-то на Марсе с Илоном Маском, а здесь – делайте его сами. Придумывайте! Наверняка, дома найдутся какие-то ленты», – говорит Тридворнова. По ее мнению, будет здорово смотреться елка, украшенная только бантами. Елку можно также украсить лентами. Есть много способов разместить их, например, по кругу, по диагонали, сверху вниз или крест‑накрест. Одним словом, не бойтесь дать волю своей фантазии!

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!

Главное условие – елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.

Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 27 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee

В названии письма укажите «Yolki». Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит памятным призом в редакции портала Limon.ee. Удачи!