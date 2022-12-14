Поздно вечером во вторник в центре Таллинна произошло ДТП: автомобиль врезался в фонарный столб на улице Ахтри. 37-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, был доставлен в изолятор временного содержания в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Elu24.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Пьяный водитель ночью врезался в столб в центре Таллинна
Пьяный водитель ночью врезался в столб в центре Таллинна
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов прокомментировала, что в полицию поступило сообщение о том, что во вторник в 22:56 автомобиль врезался в фонарный столб на улице Ахтри. Прибывший на место патруль установил, что 37-летний мужчина, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя доставили в следственный изолятор, а автомобиль перевезли на полицейскую стоянку.