ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Пьяный водитель ночью врезался в столб в центре Таллинна

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов прокомментировала, что в полицию поступило сообщение о том, что во вторник в 22:56 автомобиль врезался в фонарный столб на улице Ахтри. Прибывший на место патруль установил, что 37-летний мужчина, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя доставили в следственный изолятор, а автомобиль перевезли на полицейскую стоянку.