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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Пьяный водитель ночью врезался в столб в центре Таллинна

Таави Сепп Limon.ee
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Пьяный водитель ночью врезался в столб в центре Таллинна
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Фото: Taavi Sepp

Поздно вечером во вторник в центре Таллинна произошло ДТП: автомобиль врезался в фонарный столб на улице Ахтри. 37-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, был доставлен в изолятор временного содержания в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Elu24.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов прокомментировала, что в полицию поступило сообщение о том, что во вторник в 22:56 автомобиль врезался в фонарный столб на улице Ахтри. Прибывший на место патруль установил, что 37-летний мужчина, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя доставили в следственный изолятор, а автомобиль перевезли на полицейскую стоянку.

На заднем сидении автомобиля лежала сумка Bolt Food. Пресс-секретарь Bolt Лийса Мария Муули сказала, что пьяный водитель, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии, в момент аварии не был активен на платформе, то есть не выполнял обязанности курьера.

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