Гурулев убежден, что осталось совсем не много времени до начала вооруженного конфликта, который затронет не только Украину, сообщает Elu24 со ссылкой на eestinen.fi.

«В Европе готовятся к серьезной войне. Не далек тот день, когда войну начнут не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы, португальцы, а также другие объявят о военной готовности», - сказал бывший военный и депутат Госдумы РФ.

Он добавил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) является пешкой в руках США и что у США есть свои интересы в Европе.

По словам Гурулева, Россия приняла во внимание, что на нее могут напасть страны ЕС и НАТО, и развивает свою гражданскую и военную промышленность в направлении, которое обеспечит всё необходимое для войны.

«Боевая готовность наших новых подразделений уже проверяется, а некоторые ушли в отпуск для восстановления боеспособности. Это хорошие условия для создания эффективных ударных групп», - сказал он.

Россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, и она всё еще продолжается. Война еще не вышла за пределы Украины, если не считать нескольких ударов украинской армии по контролируемым Россией мостам и российским базам вдоль границы.