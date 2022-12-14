Бритни Спирс твердо решила, что сетевой эпатаж куда выгоднее концертной деятельности.
ШОК! ⟩ Бритни Спирс показала бесстыжее видео из душа, нарушив свое обещание «завязать с обнаженкой»
Горячий контент появляется в блогах артистки чуть ли не ежедневно. И несмотря на дружный хор пользователей, умоляющий Бритни прекратить это бесстыдство, исправно работает на ее популярность. Так, свежее видео, появившееся в блоге Спирс, превосходит все, что подписчики видели до сих пор.
Очевидно, артистке наскучило обнажаться перед зеркалом в гостиной, и она перенесла свои эротические упражнения непосредственно в душ. Стоя под струей воды в одних красных трусиках, Бритни яростно сжимает свои обнаженные груди, бессмысленно глядя в объектив глазами с размазанным макияжем.
Вид артистки навевает мысли о ее безумии, но не о сексуальности ее тела.
Похоже, до примирения с сыновьями, которые просили мать перестать демонстрировать свои обнаженные прелести в социальных сетях, очень далеко. Спирс явно не намерена останавливаться на достигнутом уровне эпатажа, намереваясь двинуться дальше.