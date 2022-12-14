ФОТО ⟩ Вера Брежнева надела одежду цветов флага Украины

совсем недавно Вера выступала в Риге, сейчас певица приехала в Берлин. Здесь певица продолжает активно вести свой Instagram. Она показала фото, на котором запечатлена в одежде цветов украинского флага: голубых джинсах, желтых кедах, желтом свитшоте и наброшенном сверху голубом свитере.

В марте 2022 года Брежнева сообщала, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. «Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц», – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в России.