Кто из зодиакального круга в год Чeрного Водяного Кролика будет устраивать эксперименты в постели и поймeт всe про свои сексуальные фантазии? Завесу тайны Life приоткрыла астролог Анна Гусева.
Четыре знака Зодиака, чья интимная жизнь в 2023 году будет ярче, чем у остальных
Телец
В 2023 году даже сдержанные носители знака зодиака Телец не побоятся демонстрировать настоящие чувства. Быт и карьера будут идти свои чередом, и год Кролика – самое время заняться устройством личной жизни. Планета любви Венера переместится в созвездие Тельца к середине весны и подарит этим представителям стихии Земли настоящий фейерверк ощущений. Воплотиться в жизнь смогут даже самые тайные мечты Тельцов. Те из них, кто состоит в паре, смогут выйти на новый уровень доверия и эмоциональности в интимной жизни.
Одиноким Тельцам весна и лето обещают большое количество встреч, среди которых обязательно будет та самая, судьбоносная. Вы невероятно привлекательны, и это сносит голову не только вашим партнeрам, но и вам
Одиноким Тельцам весна и лето обещают большое количество встреч, среди которых обязательно будет та самая, судьбоносная. Вы невероятно привлекательны, и это сносит голову не только вашим партнёрам, но и вам
Лев
Нестандартные решения помогут людям, рождённым под знаком зодиака Лев, не только добиться успеха в бизнесе, но и подарят массу необычных интимных переживаний. Эти представители огненной стихии в 2023-м могут почувствовать неудержимое желание флиртовать, и, как ни странно, это пойдёт на пользу. Одинокому Льву удачный флирт подарит лучший секс в жизни. Тем Львам, кто в паре, астролог Анна Гусева рекомендует не переходить границ, при этом использовать флирт на стороне для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь с партнёром. Особенно яркими для Львов будут периоды затмений 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября.
Весы
С самого начала года Кота Весы будут чувствовать полёт бабочек в животе. Люди этого знака зодиака в 2023-м будто проснутся после спячки и будут требовать общения и новых ярких эмоций. Этим представителям стихии Воздуха выпадет удивительный шанс: познакомиться с собой ещё раз, узнать, насколько чувственными и смелыми они могут быть. Весы будут чувствовать себя невероятно привлекательными, и это передастся окружающим, поэтому им не нужно удивляться повышенному вниманию к своей персоне. Психолог Гусева советует не бросаться во все тяжкие, но и не сдерживать себя условностями и рамками. Весы, следующий год – это ваше время!
Водолей
В 2023 году эти воздушные люди откроют для себя новую сторону сексуальной жизни. Водолеи поймут, что им нравится не только получать удовольствие, но и дарить его. Это может сподвигнуть носителей знака зодиака на необычные эксперименты в постели. Главное – не бояться удивлять вторую половинку и самих себя и помнить, что в жизни двух любящих людей нет места чужим установкам и принципам.
Самый удачный период для вас – середина лета. Осень, возможно, заставит вас усомниться в правильности своих действий, но не спешите с выводами. Переждите период спада и двигайтесь дальше, к новым целям и ощущениям