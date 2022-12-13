Четыре знака Зодиака, чья интимная жизнь в 2023 году будет ярче, чем у остальных

Весы

С самого начала года Кота Весы будут чувствовать полёт бабочек в животе. Люди этого знака зодиака в 2023-м будто проснутся после спячки и будут требовать общения и новых ярких эмоций. Этим представителям стихии Воздуха выпадет удивительный шанс: познакомиться с собой ещё раз, узнать, насколько чувственными и смелыми они могут быть. Весы будут чувствовать себя невероятно привлекательными, и это передастся окружающим, поэтому им не нужно удивляться повышенному вниманию к своей персоне. Психолог Гусева советует не бросаться во все тяжкие, но и не сдерживать себя условностями и рамками. Весы, следующий год – это ваше время!