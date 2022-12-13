Астролог считает, что от уходящий год способен преподнести приятные сюрпризы некоторым знакам Зодиака, пишет TopNews.
Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кому сказочно повезет до конца декабря
Телец
В последние две недели 2022 года у самого жизнерадостного земного знака появится немало приятных хлопот. На работе будет шанс подзаработать перед «ленивыми» новогодними праздниками, а также совершить несколько открытий. В любом случае, считает Глоба, жизнь Тельцов начнет меняться в лучшую сторону.
Тельцов внезапно посетят мысли о смысле жизни и о той цели, которую они ставят перед собой. Верные выводы позволят представителям знака избавиться от многих проблем и ощутить душевную гармонию.
Этот короткий период может оказаться для представителей знака временем неожиданных встреч и возможностей – вернутся старые друзья с новыми планами, которые понравятся обновленному размышлениями Тельцу. Тоже может случится в личной сфере – возвращение экс-любимых привнесет нотку ностальгии и отвлечет от рабочей суеты. Поэтому не стоит бояться впускать в свою жизнь людей из прошлого – звезды указывают, что с этих встреч в жизнь может вернуться счастье.
Лев
Львы в конце декабря стряхнут с себя большую часть хлопот и уйдут в загул. Им захочется встречаться с друзьями, баловать семью или любимых, заниматься спортом и путешествовать. Хлопоты действительно могут подождать, считает Глоба.
Звезды, по ее словам, благоволят давно заслуженному Львам отдыху, отчего он пройдет удачно и с пользой. Главное, не отнекиваться от предложений, которые будут поступать от соскучившихся по общению со Львами знакомых.
В профессиональной сфере все будет хорошо, отчего длительный отдых не вынудит Львов весь месяц работать в поте лица. Романтика и свежий воздух вернут позитивное настроение, поэтому Глоба советует просто расслабиться и наслаждаться происходящим. Больше времени стоит проводить с семьей – Львам не так часто выпадает шанс побаловать самых близких своим вниманием.
Скорпион
Первые две недели декабря Скорпионом казалось, что силы на решение многочисленных мелких проблем их оставили. Не стоит переживать, считает Глоба, последние дни года все расставят по своим местам. Нехватку тепла и близости восполнит внимание со стороны родных, отчего у Скорпионов откроется второе дыхание. Светлая полоса ждет и в профессиональной сфере, потому что у представителей знака появится немало весьма успешных идей.
Избыток занятости, который истощил энергетический потенциал Скорпионов, уйдет до середины января, и представители знака могут решиться даже завести домашнего питомца, которого с удовольствием будут баловать в новогодние праздники.
К слову, животные могут привести Скорпионов к удаче – на прогулке с ними хозяев может поджидать счастливый случай. Глоба поясняет, что давние мечты Скорпионов внезапно и без особых усилий могут воплотиться в жизнь. После тревог они смогут почувствовать, что такое настоящее счастье, но и поделиться им с близкими людьми.
Рыбы
Этот знак в декабре с головой уйдет в романтику, и две последние недели не будут исключением. Яркость и плодотворность, которые Рыбы ощутать перед Новым годом, позволит им прожить его легко, как в профессиональной, так и в личной сфере. Мнительность и неуверенность исчезнут, а в отношениях с окружающими воцариться дружеская соревновательность.
Вполне возможно, что Рыбы увлекутся новым хобби, которые может перевернуть всю жизнь. Каким оно будет, зависит от личности представителя знака – кто-то откроет для себя туризм, кто-то увлечется игрой на музыкальных инструментах.
В любом случае, фортуна будет на их стороне, а в реальной жизни рядом окажутся близкие люди. Кроме того, декабрь может оказаться временем денежного успеха: Рыбы могут получить денежные подарки, премии или выигрыш, которые помогут отправиться в увлекательное путешествие.