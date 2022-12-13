Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кому сказочно повезет до конца декабря

Телец

В последние две недели 2022 года у самого жизнерадостного земного знака появится немало приятных хлопот. На работе будет шанс подзаработать перед «ленивыми» новогодними праздниками, а также совершить несколько открытий. В любом случае, считает Глоба, жизнь Тельцов начнет меняться в лучшую сторону.

Тельцов внезапно посетят мысли о смысле жизни и о той цели, которую они ставят перед собой. Верные выводы позволят представителям знака избавиться от многих проблем и ощутить душевную гармонию.

Этот короткий период может оказаться для представителей знака временем неожиданных встреч и возможностей – вернутся старые друзья с новыми планами, которые понравятся обновленному размышлениями Тельцу. Тоже может случится в личной сфере – возвращение экс-любимых привнесет нотку ностальгии и отвлечет от рабочей суеты. Поэтому не стоит бояться впускать в свою жизнь людей из прошлого – звезды указывают, что с этих встреч в жизнь может вернуться счастье.

Лев

Львы в конце декабря стряхнут с себя большую часть хлопот и уйдут в загул. Им захочется встречаться с друзьями, баловать семью или любимых, заниматься спортом и путешествовать. Хлопоты действительно могут подождать, считает Глоба.

Звезды, по ее словам, благоволят давно заслуженному Львам отдыху, отчего он пройдет удачно и с пользой. Главное, не отнекиваться от предложений, которые будут поступать от соскучившихся по общению со Львами знакомых.