Первая половина дня будет спокойной и приятной, но не слишком плодотворной. Это время подходит для отдыха и приятного общения, несложных дел, а также творческих занятий. Эффективны косметические процедуры, удачными будут эксперименты с имиджем. Можно покупать одежду, украшения и аксессуары. Во второй половине дня удастся довести до конца то, что было начато раньше, а также получить ответы на важные вопросы, пишет Dvorec.
Жизнь бьет ключом! Гороскоп на среду, 14 декабря, для всех знаков Зодиака
Овен
В первой половине дня лучше не предпринимать ничего важного. Можно довести до конца дела, начатые раньше, решить текущие вопросы, однако с реализацией амбициозных планов лучше не спешить. Вы легко ладите с людьми, многим нравитесь; но люди, которые сейчас охотно обещают вам помощь и поддержку, могут подвести. Вторая половина дня – это время новых идей, необычных и смелых. Пригодятся знания и навыки, полученные раньше, вы сможете сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Удастся заслужить уважение влиятельных людей, найти новых союзников.
Телец
Спокойный благоприятный день. Он проходит не слишком плодотворно, но вы едва ли станете переживать по этому поводу: нет сомнений, что поставленных целей вскоре удастся достичь, так что волноваться не о чем. Можно отдохнуть и восстановить силы, заняться мелкими делами, до которых прежде не доходили руки. Жизненный потенциал высок, недомогания маловероятны. День подходит для занятий спортом, физической работы; переутомление вам не грозит. Поездки сложатся хорошо, даже если времени на планирование и сборы у вас будет совсем мало.
Близнецы
День едва ли ознаменуется значительными событиями, серьезные перемены маловероятны. Утром нежелательно браться за новые дела, особенно если они требуют активного участия других людей. Возможны разногласия с хорошими друзьями, проверенными союзниками. С новыми знакомыми будет нелегко найти общий язык. Во второй половине дня вероятны небольшие денежные поступления, удачные покупки, не исключены выгодные сделки. Можно обсуждать рабочие вопросы с коллегами и единомышленниками, их советы и подсказки окажутся полезными. Вероятны приятные известия от старых знакомых.
Рак
Благоприятный день. Он хорошо подходит для сотрудничества и совместной деятельности. Вы легко находите общий язык с людьми, многих понимаете с полуслова. Вероятны полезные знакомства; люди, которых вы встречаете в этот день, со временем могут стать настоящими друзьями. Не исключены заманчивые деловые предложения. Возможны денежные поступления. Удастся решить финансовые вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, общения с любимым человеком.
Лев
Подходящий день для решительных действий. Полезно будет вернуться к идеям, которые прежде вызывали у вас сомнения и опасения. Сейчас вы поймете, можно ли их осуществить. Тут стоит довериться подсказкам интуиции. Она не ошибется. Окружающие не всегда понимают, почему вы поступаете так, а не иначе. Но отговаривать вас не пытаются: знают, что это бесполезно. Позже всем станет ясно, что вы выбрали верную линию поведения. Стоит быть осторожнее там, где дело касается финансов.
Дева
Нужно решить, чему вы доверяете больше: собственному здравому смыслу или мнению окружающих. Попытки привести свои планы в соответствие и с тем, и с другим, не принесут ничего хорошего. Но если вы реально оцениваете ситуацию, не увлекаетесь фантазиями и не выдаете желаемое за действительное, то наверняка найдете правильные ответы на все вопросы, возникающие в течение дня. Не исключены разногласия с близкими. Старайтесь реагировать на замечания в свой адрес спокойно и с юмором. К вечеру все уладится, гармония в отношениях восстановится.
Весы
Будет интересно. Сегодня вам предстоит потрудиться. А как без этого одержать верх над сильными соперниками и показать всем, на что вы способны? Начинайте действовать самостоятельно, чуть позже у вас появятся союзники, на которых можно положиться во всем. Вечер порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Настроение улучшится, вернутся жизнерадостность и оптимизм. Это отличное время для общения с родственниками, друзьями и другими близкими людьми. Вы легко поладите с ними, найдете массу тем для разговора и дел, которые заинтересуют всех.
Скорпион
Вы со всем отлично справитесь в делах, если будете верить в свои силы. Не упустите шанс реализовать творческие планы, смелые замыслы, добиться успеха в делах, в которых другие потерпели неудачу. Лучше работать над долгосрочными проектами, не ждать немедленного вознаграждения за труды. Нежелательно давать обещания и связывать себя обязательствами. Стоит быть осторожнее с деньгами. Не спешите с необдуманными покупками, подумайте дважды, прежде чем тратить значительную сумму на развлечения. Разумная бережливость позволит избежать трат, о которых позже пришлось бы пожалеть.
Стрелец
Подходящий день для любых полезных дел, достижения реальных целей. Не витайте в облаках, не тратьте время на пустые мечты. Можно рассчитывать на помощь и поддержку союзников, но первые шаги в избранном направлении нужно сделать самостоятельно. Благоприятный день с точки зрения личных отношений, дружеского общения. Вам легко догадаться, чего хотят окружающие, к чему стремятся и о чем мечтают.
Козерог
Отличный день для общения. Ваше дружелюбие превращаются в непробиваемую броню, защищающую вас от нападок недоброжелателей, язвительных замечаний, неконструктивной критики. Недавние враги готовы стать союзниками. Доверять им полностью будет ошибкой, а вот воспользоваться услугами этих людей для решения конкретных проблем можно. Благоприятный день с точки зрения романтических отношений. Любимый человек найдет способ порадовать вас, вы постараетесь ответить тем же.
Водолей
Не все дается легко. Как бы ни складывался день, вы сохраняете хорошее настроение. Могут возникать проблемы там, где требуются серьезность и сосредоточенность: вы чаще обычного отвлекаетесь. К счастью, все ошибки удается вовремя исправить. Но как же обидно тратить на это время! Радует общение со старыми знакомыми. У них найдутся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Вторая половина дня подходит для того, чтобы строить планы.
Рыбы
Настройтесь на серьезную работу. Есть шанс добиться успеха во многих делах. Полезными оказываются любые разговоры на профессиональные темы. Можно договориться о долгосрочном сотрудничестве или смене работы на более высокооплачиваемую. Вы успеваете решать не только свои, но и чужие проблемы; окружающие будут очень благодарны вам за помощь. Много радости приносят поездки, даже очень короткие. Часто достаточно ненадолго сменить обстановку, чтобы настроение улучшилось.