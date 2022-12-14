Жизнь бьет ключом! Гороскоп на среду, 14 декабря, для всех знаков Зодиака

Рак

Благоприятный день. Он хорошо подходит для сотрудничества и совместной деятельности. Вы легко находите общий язык с людьми, многих понимаете с полуслова. Вероятны полезные знакомства; люди, которых вы встречаете в этот день, со временем могут стать настоящими друзьями. Не исключены заманчивые деловые предложения. Возможны денежные поступления. Удастся решить финансовые вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, общения с любимым человеком.

Лев

Подходящий день для решительных действий. Полезно будет вернуться к идеям, которые прежде вызывали у вас сомнения и опасения. Сейчас вы поймете, можно ли их осуществить. Тут стоит довериться подсказкам интуиции. Она не ошибется. Окружающие не всегда понимают, почему вы поступаете так, а не иначе. Но отговаривать вас не пытаются: знают, что это бесполезно. Позже всем станет ясно, что вы выбрали верную линию поведения. Стоит быть осторожнее там, где дело касается финансов.

Дева