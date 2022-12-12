«Наша прекрасная девочка-Стрелец появилась на свет во вторник», – пишет певица Kéa, настоящее имя которой Кеттер Орав, в соцсети.
ФОТО ⟩ В семье эстонской певицы прибавление: нет слов, чтобы описать это...
В конце июля певица Кеттер Орав, сообщила, что они с партнером ждут прибавления в семье.
«Не терпится начать новую жизнь! Этот год переполнен любовью... Дорогой малыш, мы так благодарны, что ты выбрал нас! Мы сделаем все возможное», – написала певица в Instagram, поделившись снимком, где позирует со своим партнером.
В середине октября Кеттер сообщила, что ждет маленькую принцессу. «Думаю, раньше я была совершенно бессердечной, потому что я никогда в жизни так не плакала, как во время этой беременности», – заявила она, опубликовав фотографии с праздника в честь будущего малыша.
Дочь певицы появилась на свет 6 декабря. «Наша прекрасная девочка-Стрелец родилась во вторник 06.12.2022 в 22:33 путем экстренного кесарева сечения», – пишет новоиспеченная мама в Instagram, делясь фотографиями из роддома.
«С малышом, папой и мамой все очень хорошо! Нет слов, чтобы описать это особенное чувство».
30-летняя Кеттер Орав, сценический псевдоним которой Kéa, вышла в финал конкурса Eesti laul в 2016 году с песней Lonely Boy.