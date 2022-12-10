Соболезнуем! Скончалась легендарная Вирве с острова Кихну

Волостной старейшина Кихну Эгон Воху подтвердил, что Вирве из Кихну нас покинула. Печальную новость ему сообщили сегодня утром.

«Глубокие соболезнования жителям Кихну и ее близким», – сказал Воху.

Вирве скончалась в возрасте 94 лет.

«Сообщаем, что сегодня утром скончалась наша дорогая бабушка», – написала внучка певицы в социальных сетях в субботу.

Настоящее имя певицы Вирве-Эльфрийде Кёстер (в девичестве Хаавик). Вирве родилась 30 января 1928 года в Пярну.

В 2018 году у Вирве случился инфаркт, но, несмотря на это, певица продолжала выступать.