Субботнее утро началось с грустных новостей. Выяснилось, что любимая фолк-певица Вирве-Эльфрийде Кёстер, она же Вирве из Кихну, скончалась, пишет Elu24.
Соболезнуем! Скончалась легендарная Вирве с острова Кихну
Соболезнуем! Скончалась легендарная Вирве с острова Кихну
Волостной старейшина Кихну Эгон Воху подтвердил, что Вирве из Кихну нас покинула. Печальную новость ему сообщили сегодня утром.
«Глубокие соболезнования жителям Кихну и ее близким», – сказал Воху.
Вирве скончалась в возрасте 94 лет.
«Сообщаем, что сегодня утром скончалась наша дорогая бабушка», – написала внучка певицы в социальных сетях в субботу.
Настоящее имя певицы Вирве-Эльфрийде Кёстер (в девичестве Хаавик). Вирве родилась 30 января 1928 года в Пярну.
В 2018 году у Вирве случился инфаркт, но, несмотря на это, певица продолжала выступать.
Вирве из Кихну – автор почти четырехсот песен, самая известная из них – Merepidu. Эту песню прославила группа Kukerpillid, в репертуар которой вошли десятки песен Вирве.