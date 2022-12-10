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Соболезнуем! Скончалась легендарная Вирве с острова Кихну

Трийн Роос
Соболезнуем! Скончалась легендарная Вирве с острова Кихну
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Вирве из Кихну.
Вирве из Кихну. Фото: Urmas Luik

Субботнее утро началось с грустных новостей. Выяснилось, что любимая фолк-певица Вирве-Эльфрийде Кёстер, она же Вирве из Кихну, скончалась, пишет Elu24.

Волостной старейшина Кихну Эгон Воху подтвердил, что Вирве из Кихну нас покинула. Печальную новость ему сообщили сегодня утром.

«Глубокие соболезнования жителям Кихну и ее близким», – сказал Воху.

Вирве скончалась в возрасте 94 лет.

«Сообщаем, что сегодня утром скончалась наша дорогая бабушка», – написала внучка певицы в социальных сетях в субботу.

Настоящее имя певицы Вирве-Эльфрийде Кёстер (в девичестве Хаавик). Вирве родилась 30 января 1928 года в Пярну.

В 2018 году у Вирве случился инфаркт, но, несмотря на это, певица продолжала выступать.

Вирве из Кихну – автор почти четырехсот песен, самая известная из них – Merepidu. Эту песню прославила группа Kukerpillid, в репертуар которой вошли десятки песен Вирве.

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