Телеведущая Грете Лыбу, недавно отметившая свое 45-летие, в программе Ringvaade подробно рассказала о том, как вновь стала матерью. Лыбу также рассказала, что до рождения этого малыша она потеряла нерожденного ребенка, пишет Elu24. «Опять подходишь к УЗИ-аппарату, и каждый раз испытываешь ужас», – вспоминает ведущая.
Эстонская телеведущая эмоционально о потере ребенка: его сердце не билось
Ведущий программы Ringvaade Марко Рейкоп прогулялся с Грете Лыбу и взял у нее интервью. «Родить ребенка в 44 года – это уже слишком», – говорит Марко. «Как скажешь, будь я мужчиной, ты бы не закатывал глаза», – говорит Грете.
«Несколько лет назад я думала, что родила всех своих детей. Но жизнь меняется. А потом настает момент, когда вы находитесь в новых, очень хороших отношениях, и вы должны принять решение, что вы либо хотите еще детей, либо нет».
Грете признается, что ей начала нравиться идея завести еще детей. «Ребенка нужно выносить. Я уже дошла до начала третьего месяца, а то и чуть больше, а потом идешь к врачу, чтобы встать на учет, смотришь на УЗИ и видишь, что не все в порядке...» – эмоционально говорит Грете о выкидыше. «Сердце этого малыша не билось. Не билось уже давно, но мое тело просто держало его. Это был такой неожиданный конец».
«Я подумала, почему я вообще это говорю. Я искала подобные истории. Это настолько распространено, я знаю, что беременность может закончиться в первом триместре, но когда это случается с вами, это действительно ломает вас».
Лыбу сказала, что хотела бы найти в Интернете позитивные истории. «Когда я искала эти истории, то сосредоточилась на том, что беременность прервалась, но потом получилось забеременеть и родился здоровый ребенок. И я держалась за эти истории. Конечно, были и другие истории», – говорит Грете.
«И если честно, я не знаю, успело ли тело восстановиться, но с ребенком, который здесь в коляске, все хорошо».
«Во время этой беременности самым сложным было снова пойти на УЗИ. Каждый раз испытываешь ужас», – говорит Лыбу.
«Говорить об этом не табу… но это так больно», – говорит Лыбу. Чтобы не сглазить, Грете говорит, что сейчас у нее все очень хорошо. При этом малыш спит в коляске рядом с ней. «Он такой хороший ребенок».
Грете также говорит, что счастлива в браке. Весной этого года Грете вышла замуж за своего возлюбленного Мирьо. «Как хорошо быть замужем», – с улыбкой говорит она.
Телеведущая, которая объявила, что ждет ребенка в в прошлом декабре, родила мальчика в начале июня.
Грете Лыбу объявила о своей беременности в эфире Ringvaade, отметив, что ее коллеги и друзья уже некоторое время не могут понять, почему телеведущая носит такую свободную одежду и у нее «странное» лицо – не беременна ли она?
«Я просила всех, с кем разговаривала, никому не говорить, но да, это правда», – раскрыла Любу секрет, который хранила несколько месяцев. «Конечно, ты выглядишь странно, когда тебе плохо 24/7», – признала она.
Телеведущая тогда отметила, что, поскольку она еще на очень раннем сроке, она пока не хочет делиться новостью с общественностью. Однако ее тайна была быстро раскрыта. «Я надеялась, что люди подумают, что я просто растолстела», – улыбается Лыбу.
Кроме младшего сына у Лыбу двое детей от телеведущего Маргуса Сааре.