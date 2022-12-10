Эстонская телеведущая эмоционально о потере ребенка: его сердце не билось

Ведущий программы Ringvaade Марко Рейкоп прогулялся с Грете Лыбу и взял у нее интервью. «Родить ребенка в 44 года – это уже слишком», – говорит Марко. «Как скажешь, будь я мужчиной, ты бы не закатывал глаза», – говорит Грете.

«Несколько лет назад я думала, что родила всех своих детей. Но жизнь меняется. А потом настает момент, когда вы находитесь в новых, очень хороших отношениях, и вы должны принять решение, что вы либо хотите еще детей, либо нет».

Грете признается, что ей начала нравиться идея завести еще детей. «Ребенка нужно выносить. Я уже дошла до начала третьего месяца, а то и чуть больше, а потом идешь к врачу, чтобы встать на учет, смотришь на УЗИ и видишь, что не все в порядке...» – эмоционально говорит Грете о выкидыше. «Сердце этого малыша не билось. Не билось уже давно, но мое тело просто держало его. Это был такой неожиданный конец».

«Я подумала, почему я вообще это говорю. Я искала подобные истории. Это настолько распространено, я знаю, что беременность может закончиться в первом триместре, но когда это случается с вами, это действительно ломает вас».