День сильных эмоций, переживаний, которые могут изменить отношение к миру и окружающим. Многие сегодня увидят то, чего прежде не замечали; кому-то удастся взглянуть на себя со стороны. Станет ясно, какие ошибки были допущены раньше и как их можно исправить сейчас. Вероятны необычные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 декабря
Люди, прежде не находившие общего языка, сегодня смогут поладить, не только понять друг друга, но и договориться о каких-то совместных действиях. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно.
Овен
День приносит неожиданные события. Будьте готовы изменить планы; едва ли вы сможете осуществить все, что задумали. Вероятны неожиданные предложения, на которые захочется немедленно согласиться. Некоторые Овны смогут заняться именно тем, что давно их интересовало. Такие представители знака быстро добьются первых успехов. Нелегко будет сохранять спокойствие: настроение может часто меняться, какие-то незначительные происшествия и события вы будете принимать слишком близко к сердцу. Но к вечеру ваш обычный оптимизм обязательно вернется, и для него будут все основания.
Телец
Обратите внимание на идеи, которые появятся в начале дня. Сначала они могут показаться фантастическими, но возможность реализовать задуманное появится очень скоро. Полезно будет посоветоваться с друзьями: они натолкнут вас на интересные мысли. Дел в течение дня будет больше, чем обычно. Но нет причин сомневаться в том, что вы успеете все, что задумали. Правда, иногда могут мешать споры; придется потратить некоторое время на объяснение очевидных вещей. Но настроения вам это не испортит. Ваша способность в любых обстоятельствах сохранять спокойствие и доброжелательность произведет сильное впечатление на новых знакомых.
Близнецы
День будет беспокойным, но интересным. В серьезных делах старайтесь рассчитывать на собственные силы, ни от кого не ждать безусловной поддержки. Даже проверенные союзники могут подвести, и это не их вина, а результат неудачного стечения обстоятельств. Трудности могут возникнуть, например, из-за того, что вы не получите нужную информацию вовремя. Радовать будет общение с близкими. Благодаря их поддержке вы сохраните хорошее настроение в течение всего дня, не расстроитесь, даже если на пути возникнут преграды. Возможны неожиданные известия от людей, по которым вы скучали.
Рак
День начнется с хороших новостей и удачных идей. Вы с энтузиазмом возьметесь за дела и быстро с ними справитесь. Успешно пройдут важные встречи. Будет шанс договориться о сотрудничестве с людьми, с которыми вы раньше много спорили, не находили общего языка. С каждым часом задач и забот будет становиться все больше, но едва ли вы станете волноваться из-за этого. И правильно! Вы наверняка успеете все, что нужно, ничего не упустите, не забудете и не перепутаете. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное, эти средства наверняка потребуются позже.
Лев
Любое обсуждение рабочих вопросов сегодня потребует от вас больше терпения и самообладания, чем обычно. Во-первых, объяснять простейшие вещи придется не раз и не два. Во-вторых, любое несогласие во мнениях может обернуться взаимными обидами и претензиями. В-третьих, принятые решения едва ли будут окончательными: чуть позже может выясниться, что предусмотреть удалось не все. Зато с точки зрения личных отношений день будет исключительно благоприятным. Вы не упустите возможности сделать приятные сюрпризы близким, они тоже постараются вас порадовать.
Дева
Вам предстоит многое сделать. Это один из тех дней, когда приходится одновременно решать очень разные вопросы, помнить и о работе, и о личных делах, и о давным-давно запланированных встречах. Не всем Девам удастся сохранить спокойствие: некоторые представители знака могут нервничать и сердиться. Но будут и приятные события, и поводы для радости. Вероятны и удачные сделки, и деловые предложения, от которых не захочется отказываться. Не исключены романтические сюрпризы. Они наверняка запомнятся вам надолго.
Весы
Плодотворный день, полный хороших идей, новых возможностей и открытий. Вы узнаете много полезного. Толковой информацией могут поделиться даже люди, от которых вы не ожидаете ничего подобного. Будет много необычных встреч. Новое знакомство может положить начало романтической истории. Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что придется быстро принимать решения, касающиеся семейных планов, важные и для вас, и для ваших родственников. Интуиция подскажет, как лучше поступить. День хорошо подходит для покупок. Можно и приобретать что-то для себя, и выбирать подарки для близких.
Скорпион
День принесет хорошие новости и заманчивые предложения, касающиеся работы. Добиться профессиональных успехов будет нетрудно. Многие вопросы, прежде казавшиеся сложными, решатся неожиданно быстро. Ваши идеи нравятся и коллегам, и руководству, и другим людям, от которых многое зависит. Некоторые Скорпионы найдут способ заметно увеличить свои доходы. Едва ли день обойдется без неожиданностей. Большая часть из них будет приятной. Вероятны удачные совпадения, неожиданные встречи, которые натолкнут вас на интересные мысли. Не возникнет разногласий с близкими. Даже самые сложные вопросы удастся обсудить спокойно и конструктивно.
Стрелец
День в целом сложится неплохо, но не всем удастся сохранить хорошее настроение. Мелкие недоразумения, досадные происшествия могут огорчить или встревожить. К счастью, рядом окажутся люди, которые придумают, как поддержать вас, помогут настроиться на позитивный лад. Если утро будет посвящено делам и решению старых проблем, то во второй половине дня найдется время для общения с близкими, появится возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали. Вечер подходит для романтического свидания. Оно запомнится обоим.
Козерог
Утром непросто будет сохранить хорошее настроение. Испортить его могут и мелкие домашние проблемы, и мрачные мысли, от которых не так-то просто будет отделаться. В это время лучше не решать сложные и важные вопросы, а заняться чем-то приятным и вдохновляющим. Уже к полудню вы почувствуете себя лучше, станете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Вечер будет плодотворным: за несколько часов вы успеете сделать едва ли не больше, чем за несколько последних дней. Единственная сфера, где стоит быть осторожнее, – финансы. Старайтесь не тратить слишком много на пустяки.
Водолей
Вы сделаете много полезного, причем не только для себя. Вашей целеустремленности можно позавидовать: вы преодолеете любые преграды, если захотите. Именно такой подход позволит решить проблемы, которые возникли давным-давно и многим осложнили жизнь. Вероятны денежные поступления, подарки и приятные сюрпризы. Вы постараетесь помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, не ответите отказом на просьбы близких. Заметно изменятся к лучшему отношения с людьми, с которыми вы в последнее время не находили общего языка. Останутся в прошлом разногласия и взаимные обиды.
Рыбы
День сложится удачно. Будет возможность решить сразу несколько важных вопросов, разобраться с делами, на которые не хватало времени. Появятся необычные идеи, касающиеся работы. В их реализации помогут новые знакомые; вы на удивление быстро найдете общий язык. Вероятны выгодные покупки и сделки. Не забывайте и об отдыхе. Вам определенно не помешает небольшая пауза. Полезно будет отвлечься от рутины, заняться делами, позволяющими дать волю фантазии. Друзья могут предложить что-то интересное. Вы без долгих раздумий ответите согласием и не пожалеете об этом.