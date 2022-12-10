Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 декабря

Люди, прежде не находившие общего языка, сегодня смогут поладить, не только понять друг друга, но и договориться о каких-то совместных действиях. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно.

Овен

День приносит неожиданные события. Будьте готовы изменить планы; едва ли вы сможете осуществить все, что задумали. Вероятны неожиданные предложения, на которые захочется немедленно согласиться. Некоторые Овны смогут заняться именно тем, что давно их интересовало. Такие представители знака быстро добьются первых успехов. Нелегко будет сохранять спокойствие: настроение может часто меняться, какие-то незначительные происшествия и события вы будете принимать слишком близко к сердцу. Но к вечеру ваш обычный оптимизм обязательно вернется, и для него будут все основания.

Телец

Обратите внимание на идеи, которые появятся в начале дня. Сначала они могут показаться фантастическими, но возможность реализовать задуманное появится очень скоро. Полезно будет посоветоваться с друзьями: они натолкнут вас на интересные мысли. Дел в течение дня будет больше, чем обычно. Но нет причин сомневаться в том, что вы успеете все, что задумали. Правда, иногда могут мешать споры; придется потратить некоторое время на объяснение очевидных вещей. Но настроения вам это не испортит. Ваша способность в любых обстоятельствах сохранять спокойствие и доброжелательность произведет сильное впечатление на новых знакомых.

Близнецы