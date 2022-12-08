Избиение школьника в Тарту оказалось детской выдумкой

В начале недели город Тарту снова был потрясен предполагаемым избиением школьников. В группе Facebook «Märgatud Tartus» было опубликовано следующее сообщение: «Кто-нибудь видел потасовку между школьником и подростком возле тартуского лицея Декарта около 8 утра? Инвалид-второклассник шел к школе, остановился, чтобы послушать, кто его громко окликнул, и, не узнав говорящего, пошел дальше. Молодой человек пошел за школьником, толкнул его, ударил телефоном в грудь, несколько раз пнул ногой (в том числе по гениталиям) и ушел. Школьник поднялся и продолжил свой путь в школу".

В тот же день пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск заявила, что полиции ничего не известно об этом инциденте. «Вчера вечером онлайн-полицейский заметил сообщение в группе, о которой идет речь. Он сразу же принялся выяснять, кто это сообщение разместил. Окружная полиция все еще находится в контакте с семьей школьника, родителем, разместившим сообщение, и причастными лицами, чтобы прояснить, что произошло на самом деле», – сказала она.

Просто богатое детское воображение

Однако начальник Тартуской полиции Сийм Линнард заявил в четверг, что сообщение в соцсетях оказалось выдумкой.

«К счастью, это оказалось неправдой, никто не подвергался нападению на улицах города, и в разговоре с семьей стало ясно, что это было богатое воображение ребенка и попытка привлечь к себе внимание», – сказал Линнард. Представитель полиции отметил, что довольно часто в социальных сетях можно увидеть сообщения, которые сеют страх и панику в обществе. Позже выясняется, что многие из этих ужасающих историй, как правило, не соответствуют действительности.

Сийм Линнард Фото: Sille Annuk